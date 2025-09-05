Amigo de Virginia expõe declaração de amor da influenciadora: "Vou te amar"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Virginia Fonseca volta ao Brasil envolva em boatos! Após rumores de affair com Vini Jr, a influenciadora foi flagrada em momento romântico.

Virginia Fonseca está apaixonada?

A influenciadora de 26 anos foi filmada pelo amigo Lucas Guedez em um momento de vulnerabilidade emocional.

Virginia Fonseca é flagrada cantando canção de amor

O acontecimento se deu na volta da apresentadora para o Brasil, após uma viagem para a Espanha repleta de rumores de affair com o jogador Vini Jr.

Nas filmagens, Virginia aparece em seu jatinho cantando a canção "É hit", de Léo Foguete e Felipe Amorim. "Eu vou te amar, não sou de falar mas quero te amar", cantarolou a influenciadora.

“Vish... tá pesando", comentou Lucas.

E mais: a cantoria de Virginia ocorreu após ela receber um buquê de rosas enviados por um remetente não identificado.

O momento gerou ainda mais especulações sobre um suposto envolvimento entre a cantora e o craque Vinicius Júnior, do Real Madrid.

Os dois foram flagrados juntos, ao lado de amigos da influenciadora, em um passeio de lancha na Espanha, e, segundo o portal Léo Dias, também jantaram juntos em segredo.

Os boatos ligando o atacante e a apresentadora começaram a ganhar força em julho, quando Virginia compareceu ao aniversário de Vini sem divulgar a presença a seus seguidores.