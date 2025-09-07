Entenda o que aconteceu com o filho de Raphinha na Disney

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Polêmica teve início no parque de diversões da Disney, em Paris. Natalia Belloli, esposa de Raphinha, se pronunciou sobre o assunto.

Neste sábado (06), a esposa do jogador Rapinha, Natalia Belloli, usou as redes sociais para explicar o que aconteceu com o filho, Gael, no parque da Disney em Paris.

No vídeo, a influenciadora revela que a criança tentou abraçar os personagens Tico e Teco diversas vezes, no entanto, foi ignorado em todas elas, apesar de estarem abraçando outras crianças.

O que aconteceu com o filho de Raphinha?

"Aquilo foi 1% do que postei, mas foi muito pior", contou na publicação. "Eu pensava: 'gente, não deve ser o que estou pensando'. Só que aí eu olhei para as pessoas ao meu redor, que são pessoas negras, e todo mundo falou que eles (personagens) estavam priorizando as crianças brancas", continuou.

Natalia afirmou que registrou uma reclamação pouco após o ocorrido, no hotel que também faz parte da empresa, e recebeu uma retratação do parque, que entrou em contato com a família.