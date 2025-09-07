fechar
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta segunda-feira

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 8:22
Nesta segunda-feira (08), às 15h40, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe o filme 2 Corações.

Ficha Técnica:

2 Corações
Título Original: 2 Hearts
País de Origem: Americana
Ano de Produção: 2020
Diretor: Lance Hool
Elenco: Adan Canto; Jacob Elordi; Radha Mitchell; Tahmoh Penikett; Tiera Skovbye
Classe: Romance

Sinopse:

Leslie e Jorge se conhecem em um voo. Anos depois, Chris se apaixona por sua colega de classe Sam. Um então inquebrável elo muda a vida deles para sempre.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV.

