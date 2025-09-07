Saiba qual filme o SBT exibe neste sábado no Cinema em Casa (1ª Sessão)

fechar
Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/09/2025 às 8:17
Neste sábado (06), às 14h15, no Cinema em Casa, o SBT exibe o filme Enviado do Céu.

Ficha Técnica:

Título: Enviado do Céu (Fishes’n Loaves – EUA/2016) – A2 – Comédia – Livre (HD) (Inédito)

Elenco: Patrick Muldoon / Bruce Davison / Dina Meyer             

Direção: Nancy Criss  

Sinopse:

Pastor Randy é transferido de Los Angeles para zona rural do Arizona com a missão de encontrar um substituto para o reverendo local que se aposentou. A adaptação dele e sua família à comunidade será um desafio de fé e bom humor.

