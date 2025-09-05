5 filmes de romance para ver no Prime Video no fim de semana
Cansado de procurar o que assistir? O Prime Video tem muitos filmes de romance para todos os gostos, e nós preparamos uma lista para ajudar!
Procurando um filme de romance para assistir? O Prime Video tem muitas opções. O catálogo do streaming oferece de tudo um pouco, seja para aquecer o coração, emocionar ou surpreender.
Com tantas opções, é difícil escolher o que ver, não é? Por isso, preparamos uma seleção especial para ajudar.
Nossa lista tem dicas que vão de romances com clichês fofos a histórias mais dramáticas. A ideia é te ajudar a encontrar um filme que te prenda do começo ao fim.
Então, prepare a pipoca. Nossa lista foi feita para todos os gostos!
Questão de Tempo
Tim descobre que os homens de sua família têm a habilidade de viajar no tempo.
Seu pai o aconselha a usar o poder para sua felicidade, mas ressalta que o poder tem limitações: ele não pode mudar eventos históricos e só pode alterar o que aconteceu na sua própria vida.
Tim, então, decide usar essa habilidade para encontrar uma namorada e, eventualmente, conhece Mary, por quem se apaixona.
Ele usa a viagem no tempo para consertar erros e melhorar seu relacionamento, mas logo percebe que, para ser realmente feliz, não precisa mudar o passado.
Uma Ideia de Você
Solène, uma mãe solteira de 40 anos, gerencia uma galeria de arte e, para agradar a filha adolescente, a leva ao festival de música Coachella.
Lá, ela conhece Hayes Campbell, o charmoso vocalista de 24 anos da banda August Moon. Eles começam um romance inesperado e intenso.
Enquanto o relacionamento se desenvolve, Solène precisa lidar com os desafios de namorar uma celebridade mundial e o escrutínio da mídia, enquanto Hayes navega pelas complexidades da vida pública e privada.
My Policeman
Ambientado na década de 1950, o filme conta a história de um triângulo amoroso proibido entre o policial Tom, a professora Marion e o curador de museu Patrick.
Embora Tom e Marion se casem, Tom mantém um caso secreto com Patrick.
O filme alterna entre a juventude dos três personagens e a vida deles 40 anos depois, quando os segredos do passado vêm à tona, revelando as consequências duradouras das escolhas que eles fizeram.
Paixão à Flor da Pele
Matthew, um jovem executivo, acredita ter reencontrado em um café o seu grande amor, Lisa, que desapareceu misteriosamente dois anos antes.
Impulsionado por essa obsessão, ele decide seguir a mulher, descobrindo seu endereço e tornando a perseguição uma rotina diária.
Em um ato desesperado para se reaproximar dela, Matthew invade o apartamento para esperá-la.
No entanto, ele logo descobre que a mulher que ele segue não é Lisa, e que ela está ciente de cada passo seu. A perseguição se inverte, revelando um jogo perigoso de enganos e identidades.
Como Eu Era Antes de Você
Louisa "Lou" Clark é uma jovem alegre e excêntrica que perde o emprego e precisa encontrar uma nova forma de ganhar dinheiro.
Ela é contratada como cuidadora de Will Traynor, um jovem rico e bem-sucedido que ficou tetraplégico após um acidente. No início, Will é cínico e amargo, mas a personalidade de Lou, cheia de cores e otimismo, começa a mudar sua perspectiva.
Enquanto o relacionamento dos dois se aprofunda, Lou descobre a decisão de Will de cometer eutanásia, e ela tenta de tudo para mostrar a ele que a vida ainda vale a pena ser vivida.