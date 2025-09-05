"O Telefone Preto 2": Filme de terror com Ethan Hawke ganha novo trailer
A sequência do longa mostra como está a vida dos personagens após os acontecimentos do primeiro filme. Confira a nova prévia que foi divulgada
"O Telefone Preto 2" ganhou um novo trailer nessa quinta-feira (4). O filme de terror é estrelado por Mason Thames e Ethan Hawke.
Na nova prévia, os personagens que sobreviveram no primeiro filme lutam novamente pela própria vida.
Confira o trailer:
Cinco anos depois de ter sido sequestrado, Finn (Mason Thames), agora com 17 anos, luta para superar o trauma do cativeiro.
Sua irmã, Gwen (Madeleine McGraw), de 15, começa a receber em seus sonhos ligações misteriosas através do telefone preto.
Juntos, os irmãos precisarão enfrentar um novo assassino que se tornou mais poderoso e está mais conectado a eles do que jamais poderiam imaginar.
O longa dirigido por Scott Derrickson estreia no dia 16 de outubro nos cinemas.