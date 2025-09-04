5 filmes de terror para assistir no Disney+ no fim de semana
Disney+ tem um catálogo vasto, incluindo uma seção de filmes de terror para quem gosta do gênero. A plataforma oferece várias opções interessantes!
O streaming Disney+ tem um catálogo bem variado com filmes e séries de diversos gêneros e estilos para todas as idades, além de muito conteúdo original.
Para quem ama filmes de terror, a plataforma também tem muitas opções interessantes para assistir no tempo livre.
Procurando um bom filme de terror para assistir no fim de semana? Confira essas cinco dicas e prepare a pipoca para aproveitar!
Casamento Sangrento
Em seu casamento com o rico herdeiro Alex, Grace (Samara Weaving) é convidada para uma brincadeira macabra com a família do noivo.
A tradição da dinastia Los Domas, que fez fortuna com jogos, é simples: para entrar para o clã, a noiva deve se esconder pela mansão enquanto os outros parentes a caçam com armas de verdade, para matá-la.
A noiva se vê, então, em um jogo de sobrevivência, onde precisa lutar por sua vida a qualquer custo.
Boogeyman: Seu Medo é Real
Neste filme de terror, baseado no conto de Stephen King, duas irmãs, Sadie (Sophie Thatcher) e Sawyer (Vivien Lyra Blair), enfrentam uma presença maligna em casa após a morte da mãe.
A entidade pode ter se manifestado depois que um paciente desesperado visitou o pai, um psiquiatra.
O pai, que também está de luto, não acredita nas filhas, deixando-as sozinhas na batalha contra o bicho-papão sobrenatural que as atormenta.
Ninguém Vai te Salvar
Brynn Adams (Kaitlyn Dever) é uma jovem que vive isolada e luta contra a ansiedade e traumas do passado.
Sua solidão é abalada quando sua casa é invadida por alienígenas. Sozinha, ela precisa lidar com os intrusos enquanto enfrenta seus próprios demônios e traumas do passado.
O Amigo Oculto
Após perder a esposa, David Callaway (Robert De Niro) se muda com a filha Emily (Dakota Fanning) para uma nova casa.
Lá, a menina de 9 anos cria um amigo imaginário chamado Charlie, que a princípio parece inofensivo. Porém, o amigo se revela cada vez mais assustador, e David percebe que a vida de sua filha e a dele estão em perigo.
O Menu
Margot (Anya Taylor-Joy) e Tyler (Nicholas Hoult) viajam para uma ilha para jantar em um restaurante exclusivo, comandado pelo renomado chef Slowik (Ralph Fiennes). Junto a outros clientes famosos e milionários, eles logo percebem que o menu da noite tem surpresas aterrorizantes.
O que começa como uma experiência de alta gastronomia, se torna um jogo de sobrevivência para os convidados, que lutam para sair vivos da ilha.