Lançamentos da Apple TV: Confira Filmes e Séries que entram em Setembro de 2025

Em setembro, Apple TV+ traz novidades como o filme "Luta de Classes". A plataforma também conta com novas temporadas de sériesNcomo "The Morning Show"

Por Marilia Pessoa Publicado em 04/09/2025 às 13:55 | Atualizado em 04/09/2025 às 14:00
Imagem de Jenniffer Aniston em The Morning Show, série terá quarta temporada em setembro
Imagem de Jenniffer Aniston em The Morning Show, série terá quarta temporada em setembro - Reprodução/Instagram/@themorningshow

Setembro de 2025 traz muitas novidades e o retorno de séries aclamadas na plataforma de streaming Apple TV.

Entre as estreias, estão o filme "Luta de Classes", estrelado por Denzel Washington e dirigido por Spike Lee, e a nova minissérie "A Especialista", com Jessica Chastain no papel principal.

O público também poderá acompanhar as novas temporadas de séries de sucesso como "The Morning Show" e "Slow Horses".

Calendário de Estreias de Setembro de 2025 na Apple TV

Séries

  • The Morning Show - Temporada 4: 17/09
  • O Viajante Relutante com Eugene Levy - Temporada 3: 19/09
  • Slow Horses - Temporada 5: 24/09
  • A Especialista - Temporada 1: 26/09

Filmes

  • Luta de Classes: 05/09
  • Por Inteiro: 26/09

Finais de Temporada

Setembro também marca o encerramento de algumas produções.

A terceira temporada de "Fundação" e a quarta de "Acapulco" chegam ao fim, assim como a primeira temporada de "Chefe de Guerra", com Jason Momoa.

