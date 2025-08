Apple TV+ divulga novo trailer da 3ª temporada de Invasão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A aguardada terceira temporada da série de ficção científica Invasão, produzida pelo Apple TV+, acaba de ter um novo trailer divulgado. A produção é assinada por Simon Kinberg, conhecido por seu trabalho em franquias como X-Men e Deadpool, e David Weil, criador da série Citadel. A história acompanha uma invasão alienígena que atinge diferentes partes do mundo, explorando os impactos desse conflito através de diversos personagens.

No novo ciclo, que estreia em 22 de agosto, a trama se passa apenas alguns meses após o desdobramento da segunda temporada. Os ataques alienígenas se tornam mais intensos, marcando o início de uma guerra aberta entre humanos e extraterrestres. Com dez episódios, a temporada promete aprofundar ainda mais as tensões, revelando novas estratégias e alianças improváveis para tentar salvar a humanidade.

O elenco de Invasão segue reunindo nomes de peso, como Golshifteh Farahani, Shioli Kutsuna, Shamier Anderson, entre outros. A série é elogiada pela forma como aborda o tema da invasão de maneira global, explorando diferentes culturas e perspectivas, o que a torna uma produção diferenciada dentro do gênero de ficção científica.

As duas primeiras temporadas já estão disponíveis no Apple TV+, permitindo que o público se prepare para o desfecho desta história que combina suspense, ação e drama. Com o lançamento do trailer e a confirmação da data, a expectativa dos fãs cresce para acompanhar os próximos passos dessa intensa batalha pela sobrevivência.