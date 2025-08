O romance mais sensível do cinema coreano está na Netflix — e vai partir seu coração em silêncio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você está procurando por uma história que vai te tocar profundamente, assista o dorama "Um Amor no Paraíso".

Lançado no dia 19 de abril e disponível na Netflix, o drama coreano é um dos romances mais sensíveis.

A produção vai partir o seu coração, mas de uma maneira muito delicada. Confira mais detalhes!

Dorama 'Um Amor no Paraíso'

Imagem do dorama "Um Amor no Paraíso" - Reprodução/ Netflix

Segundo o Adoro Cinema, Lee Hae-Sook (Kim Hye-Ja) morre aos 80 anos após uma vida marcada por desafios e amor inabalável.

Quando seu marido, Ko Nak-Joon (Son Suk-Ku), sofreu um acidente, ela assumiu a responsabilidade de sustentar a família sozinha.

No momento de sua morte, lembrando-se das palavras de seu marido sobre sua beleza em todas as idades, Hae-Sook decide manter sua aparência de 80 anos no Céu.

No entanto, ao chegar lá, descobre que Nak-Joon, que faleceu antes dela, permanece com a aparência de seus 30 anos.

Enquanto ele trabalha como carteiro, entregando cartas de desejos da Terra, também construiu uma casa celestial para esperar por ela.

Surpresa com o contraste entre suas idades aparentes, Hae-Sook é a única a escolher não rejuvenescer no Céu.

Agora, o casal enfrenta uma nova jornada, redescobrindo o amor além da vida, aprendendo a lidar com suas diferenças e provando que a verdadeira conexão vai além da aparência.

História imperdível

"Um Amor no Paraíso" pode se tornar uma experiência imperdível para aqueles que buscam uma história envolvente e emocionante.

A série oferece uma mistura de romance, drama, fantasia e até mesmo comédia.

Trailer do dorama