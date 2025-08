Estreias de Doramas em Agosto: Viki anuncia novidades do mês

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Plataforma aposta em variedade para atrair público com produções da Coreia, China, Japão, Vietnã e Tailândia. Confira agora as estreias!

O mês mais longo do ano chegou!

Conhecido por durar mais que o normal, agosto chega com grandes novidades para os dorameiros de plantão que desejam passar o tempo.

O novo catálogo do Viki está repleto de lançamentos inéditos, com estreias de romances, fantasias, animações, reality shows e até um drama raro Vietnã!

Estreias de doramas no mês de agosto

Minha Querida Jornada (Coreia do Sul) – 2 de agosto

Original do Viki, a série acompanha Kang Yeo Reum, uma ex-idol que vira repórter de viagens. Ao lado de O Sang Sik, um CEO que conhece há 15 anos, ela tenta encontrar o verdadeiro sentido da vida em meio a paisagens emocionantes e descobertas pessoais.

A Ascensão Imortal (China) – 3 de agosto

Han Li é um jovem com origens humildes que entra em uma seita espiritual e começa a trilhar o caminho da imortalidade. Adaptação de um romance de sucesso, mistura fantasia, ação e romance.

Love, Take Two (Coreia do Sul) – 5 de agosto

Duas famílias se cruzam quando uma mãe e sua filha rebelde reencontram o primeiro amor do passado — e seu filho. Amor, flores e recomeços se entrelaçam nesse romance leve e sensível.

Legend of the Female General (China) – 6 de agosto

Disfarçada como homem, He Yan entra para o exército e se torna uma general lendária. Quando retorna e perde sua identidade, precisa lutar por justiça e reencontra seu antigo amigo, agora desconfiado de suas intenções.

Dear My Princess (Vietnã) – 11 de agosto

Em uma história que atravessa o tempo, uma princesa e uma atriz trocam de lugar entre o passado e o presente. O drama é recheado de romance, comédia e elementos culturais vietnamitas.

My Frosty Coworker is Only Sweet to Me (Japão) – 15 de agosto

Kotori, uma jovem gentil apaixonada por doces, começa a se aproximar do colega frio do escritório. Aos poucos, o relacionamento evolui com muita doçura e carinho. Baseado em um mangá popular.

My Troublesome Star (Coreia do Sul) – 18 de agosto

Im Se Ra, uma atriz que sumiu por 25 anos, retorna ao cenário artístico e conhece Dokgo Cheol, um detetive sonhador.

Juntos, eles reconstroem a própria autoestima e se apoiam em um novo começo.

Ligados pelo Pecado (China) – 20 de agosto

Ying Xian desafia as regras da família e se envolve com o irmão de uma vítima de um acidente causado por seu irmão.

Mesmo separados por obrigações e classes sociais, os dois vivem uma história intensa e cheia de obstáculos.

Terror in Resonance (Japão) – 22 de agosto

Em um Tóquio alternativo, dois adolescentes sequestram uma arma nuclear e desafiam as autoridades com enigmas criptografados.

Animação de suspense psicológico com críticas sociais e reviravoltas.

The Twin Gambit (Tailândia) – 22 de agosto

Duas irmãs trocam de identidade para cumprir uma missão, mas tudo sai do controle quando percebem que estão apaixonadas pelo mesmo homem.

Triângulo amoroso, segredos e jogos perigosos marcam a série.



