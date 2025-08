Melhores séries coreanas Netflix: 5 títulos incríveis para assistir e não se arrepender!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está procurando doramas para maratonar no sofá de casa? A seguir, vamos apresentar alguns títulos que merecem uma chance e prometem surpreender!

O mundo dos doramas conquistou de vez o Brasil, e a Netflix acabou se tornando um dos melhores lugares para mergulhar nesse gênero.

Se você está começando ou já é um fã e busca por títulos de alta qualidade, esta listinha é perfeita para você.

A seguir, vamos apresentar as cinco melhores séries coreanas disponíveis na plataforma. Veja agora e aproveite!

Melhores séries coreanas Netflix

Imagem do dorama "Meninos Antes de Flores" - Reprodução/ Netflix

1. Round 6

Sinopse:

Um grupo de pessoas passando por dificuldades financeiras aceita um estranho convite para um jogo de sobrevivência. Um prêmio bilionário os aguarda, mas as apostas são altas e mortais.

Onde assistir: Netflix.

2. Se a Vida Te Der Tangerinas

Sinopse:

Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Onde assistir: Netflix.

4. Um Amor no Paraíso

Sinopse:

Depois dos altos e baixos da vida, um casal amoroso separado pela morte se reencontra no céu. Por lá eles descobrem que ele está nos seus 30 anos enquanto ela está nos seus 80.

Onde assistir: Netflix.

5. Meninos Antes de Flores

Sinopse:

Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.

Onde assistir: Netflix.