5 doramas românticos e engraçados parecidos com 'Bon Appétit, Vossa Majestade'

Acabou se apaixonando pela trama incrível de "Bon Appétit, Vossa Majestade"? Separamos uma listinha com doramas parecidos para maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 04/09/2025 às 8:57
Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade"
Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

Se você se apaixonou por "Bon Appétit, Vossa Majestade", a série que mistura romance, comédia e uma dose de fantasia, saiba que o universo dos doramas está recheado de produções que seguem esse mesmo caminho encantador.

Nesta matéria, vamos apresentar títulos que você não pode perder. Veja agora e aproveite!

Doramas parecidos com "Bon Appétit, Vossa Majestade"

Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

1. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

2. Mr. Queen

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

3. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

Onde assistir: Netflix.

4. Alquimia das Almas

Sinopse:

Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Onde assistir: Netflix.

5. Tale of the Nine-Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.

