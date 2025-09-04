5 doramas românticos e engraçados parecidos com 'Bon Appétit, Vossa Majestade'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Acabou se apaixonando pela trama incrível de "Bon Appétit, Vossa Majestade"? Separamos uma listinha com doramas parecidos para maratonar!

Se você se apaixonou por "Bon Appétit, Vossa Majestade", a série que mistura romance, comédia e uma dose de fantasia, saiba que o universo dos doramas está recheado de produções que seguem esse mesmo caminho encantador.

Nesta matéria, vamos apresentar títulos que você não pode perder. Veja agora e aproveite!

Doramas parecidos com "Bon Appétit, Vossa Majestade"

Imagem do dorama "Bon Appétit, Vossa Majestade" - Reprodução/ Netflix

1. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

2. Mr. Queen

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

3. Meu Demônio Favorito

Sinopse:

Um demônio impiedoso perde os poderes depois de se envolver com uma poderosa herdeira. No entanto, é bem possível que ela seja a peça que faltava na vida dele.

Onde assistir: Netflix.

4. Alquimia das Almas

Sinopse:

Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.

Onde assistir: Netflix.

5. Tale of the Nine-Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.