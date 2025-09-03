4 doramas de fantasia perfeitos para escapar da realidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os romances nas histórias de fantasia sempre são os melhores. Separamos uma listinha com alguns títulos incríveis que você não pode perder!

Clique aqui e escute a matéria

Em um mundo onde a rotina muitas vezes nos consome, a magia e o sobrenatural dos doramas de fantasia se tornam o refúgio perfeito.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores títulos para você maratonar e se apaixonar.

Prepare a pipoca, o coração e também o sofá!

Doramas de fantasia

Imagem do dorama "Tale of the Nine-Tailed" - Reprodução/ Netflix

1. Hotel Del Luna

Sinopse:

Convidado para gerenciar um hotel para almas penadas, ele acaba conhecendo a antiga proprietária do lugar e seu mundo sobrenatural.

Onde assistir: Netflix.

2. A Fada e o Pastor

Sinopse:

Seong-A é estudante de dia e xamã à noite. Ela é desprezada pelos outros por ver e interagir com fantasmas, mas sorri e segue em frente, acostumada a ser diferente. Gyeon-U é bonito, frágil, mas forte, um garoto a quem só acontecem fatalidades. Seong-A promete protegê-lo quando ele entra no templo dela desafiando a morte.

Onde assistir: Prime Video.

3. Tale of the Nine-Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.

4. Desgraça ao Seu Dispor

Sinopse:

Uma mulher descobre que tem menos de 100 dias de vida devido a um tumor cerebral e deseja o fim do mundo às estrelas. Suas preces são atendidas por um homem misterioso que promete trazer a destruição ao planeta, mas os dois acabam se apaixonando.

Onde assistir: Netflix.