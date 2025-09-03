fechar
4 doramas de fantasia perfeitos para escapar da realidade

Os romances nas histórias de fantasia sempre são os melhores. Separamos uma listinha com alguns títulos incríveis que você não pode perder!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 11:57
Imagem do dorama "Tale of the Nine-Tailed"
Imagem do dorama "Tale of the Nine-Tailed" - Reprodução/ Netflix

Em um mundo onde a rotina muitas vezes nos consome, a magia e o sobrenatural dos doramas de fantasia se tornam o refúgio perfeito.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores títulos para você maratonar e se apaixonar.

Prepare a pipoca, o coração e também o sofá!

Doramas de fantasia

1. Hotel Del Luna

Sinopse:

Convidado para gerenciar um hotel para almas penadas, ele acaba conhecendo a antiga proprietária do lugar e seu mundo sobrenatural.

Onde assistir: Netflix.

2. A Fada e o Pastor

Sinopse:

Seong-A é estudante de dia e xamã à noite. Ela é desprezada pelos outros por ver e interagir com fantasmas, mas sorri e segue em frente, acostumada a ser diferente. Gyeon-U é bonito, frágil, mas forte, um garoto a quem só acontecem fatalidades. Seong-A promete protegê-lo quando ele entra no templo dela desafiando a morte.

Onde assistir: Prime Video.

3. Tale of the Nine-Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.

4. Desgraça ao Seu Dispor

Sinopse:

Uma mulher descobre que tem menos de 100 dias de vida devido a um tumor cerebral e deseja o fim do mundo às estrelas. Suas preces são atendidas por um homem misterioso que promete trazer a destruição ao planeta, mas os dois acabam se apaixonando.

Onde assistir: Netflix.

