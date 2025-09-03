O final desse dorama vai quebrar o seu coração — está disponível na Netflix
Existem algumas produções asiáticas que tocam profundamente os nossos corações. Separamos um título que vai te fazer chorar bastante!
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de doramas, sabe que o romance, a comédia e o drama se misturam de um jeito único.
A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, traz um título que esconde uma das histórias mais tocantes e com um dos finais mais devastadores.
Nesta matéria, vamos apresentar um dorama que promete partir o seu coração. Veja agora!
Trinta e Nove
Em Trinta e Nove, um trio de melhores amigas vivem juntas a experiência transformadora de chegar aos 40 anos.
Cha Mi-jo (Son Ye-jin) é uma dermatologista em Gangnam. Uma mulher amorosa, ela nunca passou necessidades e foi criada por uma família bem estruturada em um lar acolhedor.
Já Jeong Chan-young (Jeon Mi-do), sempre sonhou em se tornar uma grande atriz, mas acabou se prendendo à profissão de professora de teatro.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Por outro lado, Jang Joo-hee (Kim Ji-hyun) é a gerente em uma loja de cosméticos, muito tímida e por conta disso pouco experiente quando se trata de relacionamentos.
Apesar de terem personalidades bem diferentes, as três amigas irão passar por situações muito semelhantes, de amor e perda na virada para os seus 40 anos de idade.
Agora, o trio precisa encontrar força uma nas outras para conseguirem superar as dificuldades e aproveitarem a melhor fase de suas vidas.
- Episódio final: 31 de março de 2022
- Primeiro episódio: 16 de fevereiro de 2022 (Coreia do Sul)
- Emissora original: JTBC
- Elenco: Son Ye-jin; Jeon Mi-do; Kim Ji-hyun
- Episódios: 12
Onde assistir: Disponível na Netflix.
- VEJA TAMBÉM: 4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
Trailer do dorama