O final desse dorama vai quebrar o seu coração — está disponível na Netflix

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Existem algumas produções asiáticas que tocam profundamente os nossos corações. Separamos um título que vai te fazer chorar bastante!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas, sabe que o romance, a comédia e o drama se misturam de um jeito único.

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, traz um título que esconde uma das histórias mais tocantes e com um dos finais mais devastadores.

Nesta matéria, vamos apresentar um dorama que promete partir o seu coração. Veja agora!

Trinta e Nove

Imagem do dorama "trinta e nove" - Reprodução/ Netflix

Em Trinta e Nove, um trio de melhores amigas vivem juntas a experiência transformadora de chegar aos 40 anos.

Cha Mi-jo (Son Ye-jin) é uma dermatologista em Gangnam. Uma mulher amorosa, ela nunca passou necessidades e foi criada por uma família bem estruturada em um lar acolhedor.

Já Jeong Chan-young (Jeon Mi-do), sempre sonhou em se tornar uma grande atriz, mas acabou se prendendo à profissão de professora de teatro.

Por outro lado, Jang Joo-hee (Kim Ji-hyun) é a gerente em uma loja de cosméticos, muito tímida e por conta disso pouco experiente quando se trata de relacionamentos.

Apesar de terem personalidades bem diferentes, as três amigas irão passar por situações muito semelhantes, de amor e perda na virada para os seus 40 anos de idade.

Agora, o trio precisa encontrar força uma nas outras para conseguirem superar as dificuldades e aproveitarem a melhor fase de suas vidas.

Episódio final: 31 de março de 2022



Primeiro episódio: 16 de fevereiro de 2022 (Coreia do Sul)



Emissora original: JTBC



Elenco: Son Ye-jin; Jeon Mi-do; Kim Ji-hyun



Episódios: 12

Onde assistir: Disponível na Netflix.

VEJA TAMBÉM: 4 novos doramas chegam ao streaming em setembro

Trailer do dorama