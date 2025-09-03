fechar
Doramas | Notícia

O final desse dorama vai quebrar o seu coração — está disponível na Netflix

Existem algumas produções asiáticas que tocam profundamente os nossos corações. Separamos um título que vai te fazer chorar bastante!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 03/09/2025 às 10:53
Imagem do dorama "trinta e nove"
Imagem do dorama "trinta e nove" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de doramas, sabe que o romance, a comédia e o drama se misturam de um jeito único.

A Netflix, uma plataforma de filmes e séries, traz um título que esconde uma das histórias mais tocantes e com um dos finais mais devastadores.

Nesta matéria, vamos apresentar um dorama que promete partir o seu coração. Veja agora!

Trinta e Nove

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "trinta e nove" - Reprodução/ Netflix

Em Trinta e Nove, um trio de melhores amigas vivem juntas a experiência transformadora de chegar aos 40 anos.

Cha Mi-jo (Son Ye-jin) é uma dermatologista em Gangnam. Uma mulher amorosa, ela nunca passou necessidades e foi criada por uma família bem estruturada em um lar acolhedor.

Jeong Chan-young (Jeon Mi-do), sempre sonhou em se tornar uma grande atriz, mas acabou se prendendo à profissão de professora de teatro.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por outro lado, Jang Joo-hee (Kim Ji-hyun) é a gerente em uma loja de cosméticos, muito tímida e por conta disso pouco experiente quando se trata de relacionamentos.

Apesar de terem personalidades bem diferentes, as três amigas irão passar por situações muito semelhantes, de amor e perda na virada para os seus 40 anos de idade.

Agora, o trio precisa encontrar força uma nas outras para conseguirem superar as dificuldades e aproveitarem a melhor fase de suas vidas.

  • Episódio final: 31 de março de 2022
  • Primeiro episódio: 16 de fevereiro de 2022 (Coreia do Sul)
  • Emissora original: JTBC
  • Elenco: Son Ye-jin; Jeon Mi-do; Kim Ji-hyun
  • Episódios: 12

Onde assistir: Disponível na Netflix.

Trailer do dorama

Leia também

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
DORAMAS

4 novos doramas chegam ao streaming em setembro
5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!
DORAMAS

5 doramas de romance lindos para terminar o dia bem!

Compartilhe

Tags