Doramas para assistir antes de morrer: 5 séries de sucesso para maratonar
Se você ama produções asiáticas, não pode perder esses doramas incríveis. Separamos uma listinha com títulos para você maratonar no sofá de casa!
Se você está explorando o universo dos doramas, ou já é um fã de carteirinha em busca de novas histórias, provavelmente já se perguntou quais são os títulos que realmente valem a pena.
Nesta matéria, vamos apresentar os doramas de sucesso que todo 'dorameiro' deve assistir. Veja agora!
Doramas para assistir antes de morrer
1. Amanhã
Sinopse:
Um jovem se torna meio humano e meio espírito por acidente e entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais.
Onde assistir: Netflix.
2. A Caminho do Céu
Sinopse:
Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.
Onde assistir: Netflix.
3. Uma Segunda Chance
Sinopse:
Cha Yu-ri recebe uma segunda chance e reincarna no mundo dos humanos. Ela não perde tempo e logo reaparece para o marido e a filha. Mas se reajustar ao mundo dos vivos é mais difícil do que ela imaginava.
Onde assistir: Netflix.
4. The Good Bad Mother
Sinopse:
Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Ele e a mãe precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.
Onde assistir: Netflix.