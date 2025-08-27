fechar
Doramas | Notícia

Doramas para assistir antes de morrer: 5 séries de sucesso para maratonar

Se você ama produções asiáticas, não pode perder esses doramas incríveis. Separamos uma listinha com títulos para você maratonar no sofá de casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 27/08/2025 às 8:23
Imagem do dorama "Uma Segunda Chance"
Imagem do dorama "Uma Segunda Chance" - Reprodução/ Netflix

Clique aqui e escute a matéria

Se você está explorando o universo dos doramas, ou já é um fã de carteirinha em busca de novas histórias, provavelmente já se perguntou quais são os títulos que realmente valem a pena.

Nesta matéria, vamos apresentar os doramas de sucesso que todo 'dorameiro' deve assistir. Veja agora!

Doramas para assistir antes de morrer

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Uma Segunda Chance" - Reprodução/ Netflix

1. Amanhã

Sinopse:

Um jovem se torna meio humano e meio espírito por acidente e entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais.

Onde assistir: Netflix.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2. A Caminho do Céu

Sinopse:

Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Segunda Chance

Sinopse:

Cha Yu-ri recebe uma segunda chance e reincarna no mundo dos humanos. Ela não perde tempo e logo reaparece para o marido e a filha. Mas se reajustar ao mundo dos vivos é mais difícil do que ela imaginava.

Onde assistir: Netflix.

4. The Good Bad Mother

Sinopse:

Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Ele e a mãe precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.

Onde assistir: Netflix.

Leia também

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
DORAMAS

Doramas de Romance: 4 opções clichês para assistir e se apaixonar!
5 doramas com protagonistas fortes para inspirar
DORAMAS

5 doramas com protagonistas fortes para inspirar

Compartilhe

Tags