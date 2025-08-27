Doramas para assistir antes de morrer: 5 séries de sucesso para maratonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você ama produções asiáticas, não pode perder esses doramas incríveis. Separamos uma listinha com títulos para você maratonar no sofá de casa!

Se você está explorando o universo dos doramas, ou já é um fã de carteirinha em busca de novas histórias, provavelmente já se perguntou quais são os títulos que realmente valem a pena.

Nesta matéria, vamos apresentar os doramas de sucesso que todo 'dorameiro' deve assistir. Veja agora!

Doramas para assistir antes de morrer

Imagem do dorama "Uma Segunda Chance" - Reprodução/ Netflix

1. Amanhã

Sinopse:

Um jovem se torna meio humano e meio espírito por acidente e entra para uma equipe de anjos da morte para realizar missões especiais.

Onde assistir: Netflix.

2. A Caminho do Céu

Sinopse:

Um jovem detalhista seu tio trabalham como limpadores de eventos traumáticos. Eles organizam os pertences de pessoas falecidas e descobrem as histórias que elas deixaram para trás.

Onde assistir: Netflix.

3. Uma Segunda Chance

Sinopse:

Cha Yu-ri recebe uma segunda chance e reincarna no mundo dos humanos. Ela não perde tempo e logo reaparece para o marido e a filha. Mas se reajustar ao mundo dos vivos é mais difícil do que ela imaginava.

Onde assistir: Netflix.

4. The Good Bad Mother

Sinopse:

Um acidente trágico deixa um ambicioso promotor com a mente de uma criança. Ele e a mãe precisam viver uma jornada rumo à reaproximação.

Onde assistir: Netflix.