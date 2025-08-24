fechar
Doramas | Notícia

A Lição: Conheça 5 doramas de vingança parecidos!

Gosta de acompanhar histórias de vingança? Separamos uma listinha com alguns títulos parecidos com "A Lição" para você maratonar no sofá de casa!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 24/08/2025 às 10:29
Imagem do dorama "Consumidas pelo Fogo"
Imagem do dorama "Consumidas pelo Fogo" - Reprodução/ Netflix

O dorama "A Lição" se tornou um sucesso, conquistando o público com sua narrativa de vingança calculada e emocionante.

A trama, que segue a história de uma mulher que planeja uma vingança contra os agressores que a atormentaram na escola, traz algo mais sombrio e, ao mesmo tempo, cativante sobre as consequências do bullying.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com cinco doramas parecidos para você maratonar. Veja agora!

Doramas parecidos com "A Lição"

1. Consumidas pelo Fogo

Sinopse:

Treze anos atrás, a mãe assumiu a culpa por um trágico incêndio. Agora, a filha usa outro nome, trabalha para a madrasta e tem sede de vingança.

Onde assistir: Netflix.

2. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Onde assistir: Netflix.

3. A Cobertura

Sinopse:

Uma mulher tenta entrar na alta sociedade tornando-se a rainha de um prédio luxuoso de cem andares.

Onde assistir: Netflix.

4. Vincenzo

Sinopse:

Ao visitar sua terra natal, um advogado coreano que trabalha para a máfia italiana se envolve em uma batalha contra um poderoso conglomerado e faz justiça a seu modo.

Onde assistir: Netflix.

