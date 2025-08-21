Histórias que representam: 4 doramas LGBTQIA+ para se apaixonar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao retratar o amor em suas diversas formas, esses doramas ajudam a quebrar preconceitos, ampliar o olhar e tocar profundamente quem assiste

Durante muito tempo, o amor LGBTQIA+ esteve nas sombras ou nos bastidores da ficção asiática. Mas nos últimos anos, os doramas têm explorado essas narrativas com mais sensibilidade, respeito e beleza.

Sem cair em estereótipos, essas produções vêm encantando o público por mostrar relacionamentos reais, intensos e tão emocionantes quanto qualquer outro.

Se você busca histórias que aquecem o coração e mostram que o amor floresce de todas as formas, aqui estão quatro doramas LGBTQIA+ que merecem o seu play.

1. Semantic Error (Coreia do Sul, 2022)

Este dorama virou um fenômeno entre os fãs de BL (boy’s love). A trama gira em torno de Chu Sang-woo, um estudante metódico de ciência da computação, e Jang Jae-young, um aluno de design cheio de personalidade.

Os dois se conhecem após um conflito acadêmico, mas o que começa como rivalidade se transforma em uma conexão inesperada.

Com química incrível entre os protagonistas, diálogos afiados e cenas cheias de tensão romântica, Semantic Error entrega uma história de amor jovem, divertida e muito carismática.

2. Cherry Magic! Thirty Years of Virginity Can Make You a Wizard?! (Japão, 2020)

Com um título curioso e um enredo fora do comum, esse dorama japonês conquistou fãs no mundo todo. Adachi é um homem de 30 anos que, por ainda ser virgem, ganha uma habilidade mágica: ele começa a ouvir os pensamentos das pessoas ao seu redor.

É assim que ele descobre que Kurosawa, seu colega de trabalho bonito e popular, está apaixonado por ele.

A história é doce, bem-humorada e cheia de momentos encantadores. Ao tratar do amor entre dois adultos no ambiente de trabalho, o dorama mostra que o romance pode surgir nos lugares mais inesperados — e ser tão leve quanto profundo.

3. To My Star (Coreia do Sul, 2021)

Esse dorama coreano narra o romance entre Kang Seo-joon, um ator famoso e espontâneo, e Han Ji-woo, um chef de cozinha reservado e sério.

Quando os dois acabam morando juntos por acaso, diferenças de personalidade e estilo de vida entram em choque, mas também criam espaço para a construção de algo real.

A narrativa é sensível e cheia de sutilezas. To My Star fala sobre se apaixonar por alguém exatamente como ele é, com todas as imperfeições, e sobre os desafios de viver um relacionamento fora dos padrões impostos pela sociedade.

4. I Told Sunset About You (Tailândia, 2020)

Considerado por muitos um dos doramas LGBTQIA+ mais lindos já produzidos, essa obra tailandesa acompanha Teh e Oh-aew, dois adolescentes que foram melhores amigos na infância e se reencontram ao se prepararem para os exames de admissão na universidade.

À medida que retomam a amizade, sentimentos antigos e confusos voltam à tona.

A cinematografia é belíssima, a trilha sonora é envolvente e a atuação dos protagonistas é profunda. I Told Sunset About You fala sobre identidade, desejo, amizade e crescimento com uma honestidade rara. É uma verdadeira experiência emocional.