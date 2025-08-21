5 dicas de doramas para maratonar no fim de semana
O fim de semana está chegando e separamos uma listinha com doramas incríveis para você maratonar nesse tempo livre. Veja agora e aproveite!
O fim de semana chegou e, com ele, a oportunidade perfeita para relaxar e mergulhar em novas histórias.
E se você é fã de doramas, sabe que a experiência de maratonar uma série é incomparável.
Nesta matéria, separamos títulos incríveis para você assistir no tempo livre. Veja agora!
Doramas para maratonar no fim de semana
1. O Jogo da Pirâmide
Sinopse:
O Colégio Feminino Baekyeon já parece um jogo de sobrevivência para a nova aluna Seong Su-ji, mas quando ela é apresentada a um sistema de níveis que escolhe quem marginalizar através de voto secreto.
Onde assistir: Paramount+.
2. O Jogo da Morte
Sinopse:
Deprimido por seus constantes fracassos, Yee-Jae pensa em suicídio. No entanto, ele precisa que experimentar a morte diversas vezes em outras vidas para ter a oportunidade de reparar o que fez de errado nesta.
Onde assistir: Prime Video.
3. Dr. Romântico
Sinopse:
Um famoso cirurgião desaparece repentinamente e ressurge em um pequeno hospital como doutor Kim. Lá, ele trabalha para orientar e formar jovens médicos.
Onde assistir: Netflix.
4. Alquimia das Almas
Sinopse:
Uma feiticeira poderosa que habita o corpo de uma mulher cega é convocada a mudar o destino de um homem de uma renomada família.
Onde assistir: Netflix.
5. Além do Guarda-Roupa
Sinopse:
Carol, uma garota descendente de coreanos, percebe que a vida não é nada fácil. Enquanto lida com família, trabalho, escola e seu sonho de virar uma grande bailarina, ela também descobre um portal em seu armário que está conectado à Coreia do Sul.
Onde assistir: HBO Max.