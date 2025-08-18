5 doramas lindos sobre romance escolar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando se apaixonar por alguma história bem escrita? Separamos uma listinha com doramas românticos que prometem te surpreender!

Os doramas de romance escolar são simplesmente perfeitos para as pessoas que desejam acompanhar algo mais leve e fofo.

Essas produções exploram temas como amadurecimento, a busca por identidade e a importância da amizade, tudo isso junto com uma história de amor que faz suspirar.

Nesta matéria, vamos apresentar os melhores doramas de romance escolar para você maratonar. Veja agora!

Doramas de romance escolar

Imagem do dorama "Good Morning Call" - Reprodução/ Netflix

1. Melancia Cintilante

Sinopse:

Ha Eun Gyeol é um artista do rock em ascensão que ainda estava no ensino médio em 2023 quando se deparou com uma loja de música mágica que o fez voltar no tempo para o ano de 1995.

Lá, ele se depara com seu pai, Ha Lee Chan, que ainda está no ensino médio. As coisas começam a ficar ainda mais estranhas quando ele descobre que Lee Chan está apaixonado pela fria violoncelista Se Kyeong e não pela sua mãe atual, Cheong Ah.

Onde assistir: Viki.

2. Boys Over Flowers

Sinopse:

Acompanhe as peripécias de Jan-di, uma garota humilde que entra em uma escola de prestígio e se envolve com um garoto mimado do grupo mais popular da escola.

Onde assistir: Netflix.

3. Good Morning Call

Sinopse:

Uma estudante finalmente consegue seu próprio apartamento, mas acaba tendo que dividi-lo com o garoto mais popular da escola. A convivência não é nada fácil e ninguém pode saber que os dois moram juntos.

Onde assistir: Netflix.

4. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.

5. Playful Kiss

Sinopse:

Oh Ha Ni está apaixonada por Baek Seung Jo, o garoto mais popular da escola, mas tem um porém: ele nem sabe que ela existe. Determinada a conquistar seu coração, Ha Ni faz diversos planos para chamar a atenção dele, mas todos fracassam.

Porém, quando todas as esperanças parecem perdidas, o destino intervém, e um terremoto força que Ha Ni e seu pai morem na casa de um amigo da família, que, por acaso, é o pai de Seung Jo.

Onde assistir: Viki.

