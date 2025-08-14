fechar
Doramas | Notícia

4 doramas marcantes que nunca vão sair da sua memória!

Existem algumas produções tão marcantes que ficam guardadas na memória de muitas pessoas. Separamos uma lista com as melhores para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 14/08/2025 às 6:22
Imagem do dorama "Mask Girl"
Imagem do dorama "Mask Girl" - Reprodução/ Netflix

Seja por uma história emocionante, personagens cativantes ou por um final de tirar o fôlego, alguns doramas ficam para sempre na nossa memória.

Nesta matéria, vamos apresentar produções coreanas marcantes para você maratonar. Veja agora!

Doramas marcantes

Imagem do dorama "Mask Girl" - Reprodução/ Netflix

1. Celebrity

Sinopse:

Seo A-ri conquista sucesso, fama e poder nas redes sociais da noite para o dia. Mas logo descobre que o glamoroso mundo dos influenciadores pode ter consequências mortais.

Onde assistir: Netflix.

2. Mask Girl

Sinopse:

Durante o dia ela é uma mulher insegura com sua aparência presa a um trabalho monótono. À noite ela uma musa mascarada e sensual que hipnotiza seus fãs em lives. Mas um evento sangrento muda drasticamente o rumo de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

3. A Killer Paradox

Sinopse:

Após uma série de mortes acidentais, um homem se envolve em um jogo de gato e rato com um detetive.

Onde assistir: Netflix.

4. Extracurricular

Sinopse:

Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.

