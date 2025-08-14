4 doramas marcantes que nunca vão sair da sua memória!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Existem algumas produções tão marcantes que ficam guardadas na memória de muitas pessoas. Separamos uma lista com as melhores para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Seja por uma história emocionante, personagens cativantes ou por um final de tirar o fôlego, alguns doramas ficam para sempre na nossa memória.

Nesta matéria, vamos apresentar produções coreanas marcantes para você maratonar. Veja agora!

Doramas marcantes

Imagem do dorama "Mask Girl" - Reprodução/ Netflix

1. Celebrity

Sinopse:

Seo A-ri conquista sucesso, fama e poder nas redes sociais da noite para o dia. Mas logo descobre que o glamoroso mundo dos influenciadores pode ter consequências mortais.

Onde assistir: Netflix.

2. Mask Girl

Sinopse:

Durante o dia ela é uma mulher insegura com sua aparência presa a um trabalho monótono. À noite ela uma musa mascarada e sensual que hipnotiza seus fãs em lives. Mas um evento sangrento muda drasticamente o rumo de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

3. A Killer Paradox

Sinopse:

Após uma série de mortes acidentais, um homem se envolve em um jogo de gato e rato com um detetive.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 4 doramas policiais para assistir na Netflix

4. Extracurricular

Sinopse:

Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.

Onde assistir: Netflix.

