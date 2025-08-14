4 doramas marcantes que nunca vão sair da sua memória!
Existem algumas produções tão marcantes que ficam guardadas na memória de muitas pessoas. Separamos uma lista com as melhores para você maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Seja por uma história emocionante, personagens cativantes ou por um final de tirar o fôlego, alguns doramas ficam para sempre na nossa memória.
Nesta matéria, vamos apresentar produções coreanas marcantes para você maratonar. Veja agora!
Doramas marcantes
1. Celebrity
Sinopse:
Seo A-ri conquista sucesso, fama e poder nas redes sociais da noite para o dia. Mas logo descobre que o glamoroso mundo dos influenciadores pode ter consequências mortais.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Mask Girl
Sinopse:
Durante o dia ela é uma mulher insegura com sua aparência presa a um trabalho monótono. À noite ela uma musa mascarada e sensual que hipnotiza seus fãs em lives. Mas um evento sangrento muda drasticamente o rumo de sua vida.
Onde assistir: Netflix.
3. A Killer Paradox
Sinopse:
Após uma série de mortes acidentais, um homem se envolve em um jogo de gato e rato com um detetive.
Onde assistir: Netflix.
- Veja também: 4 doramas policiais para assistir na Netflix
4. Extracurricular
Sinopse:
Um aluno exemplar leva uma vida dupla entre a escola e o mundo do crime, mas uma colega de classe pode colocar tudo a perder.
Onde assistir: Netflix.