5 doramas românticos com cenas picantes para assistir online!

Está desejando assistir um romance mais maduro? Separamos alguns doramas incríveis que prometem te surpreender e arrancar suspiros!

Prepare a pipoca e apague as luzes, porque essa listinha está de tirar o fôlego!

Se você é fã de romance e deseja ir além dos beijos fofos, esses cinco doramas são a escolha perfeita.

De paixões intensas a triângulos amorosos complicados, cada história traz um toque de drama e, claro, cenas picantes que vão acelerar seu coração.

Doramas românticos com cenas picantes

Imagem do dorama "Amor com Fetiche" - Reprodução/ Netflix

1. Apesar de Tudo, Amor

Sinopse:

Ela não acredita no amor, mas ainda o deseja. Ele não gosta de relacionamentos, mas decide arriscar.

Onde assistir: Netflix.

2. Seduzida

Sinopse:

Kwon Shi Hyun, é um jovem rico e herdeiro de uma grande empresa, enquanto Eun Tae Hee é uma garota que acredita que as pessoas que se apaixonam são patéticas. No entanto, depois que eles se encontram, ele tenta seduzi-la e toma isso como um jogo, enquanto ela muda sua visão do amor.

Onde assistir: Viki.

3. Amor com Fetiche

Sinopse:

O amor é um sofrimento gostoso para dois colegas de trabalho que concordam em viver uma relação cheia de jogos, dor e prazer.

Onde assistir: Netflix.

4. Está Tudo Bem, Isso é Amor

Sinopse:

Um escritor e uma psiquiatra compartilham uma casa e se apaixonam, curando traumas passados e encontrando o amor onde menos esperam.

Onde assistir: Viki.

5. Something in The Rain

Sinopse:

Depois de anos, uma mulher reencontra o irmão mais novo de sua melhor amiga e passa a enxergá-lo com um novo olhar.

Onde assistir: Viki.