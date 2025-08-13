5 doramas românticos com cenas picantes para assistir online!
Está desejando assistir um romance mais maduro? Separamos alguns doramas incríveis que prometem te surpreender e arrancar suspiros!
Prepare a pipoca e apague as luzes, porque essa listinha está de tirar o fôlego!
Se você é fã de romance e deseja ir além dos beijos fofos, esses cinco doramas são a escolha perfeita.
De paixões intensas a triângulos amorosos complicados, cada história traz um toque de drama e, claro, cenas picantes que vão acelerar seu coração.
Doramas românticos com cenas picantes
1. Apesar de Tudo, Amor
Sinopse:
Ela não acredita no amor, mas ainda o deseja. Ele não gosta de relacionamentos, mas decide arriscar.
Onde assistir: Netflix.
2. Seduzida
Sinopse:
Kwon Shi Hyun, é um jovem rico e herdeiro de uma grande empresa, enquanto Eun Tae Hee é uma garota que acredita que as pessoas que se apaixonam são patéticas. No entanto, depois que eles se encontram, ele tenta seduzi-la e toma isso como um jogo, enquanto ela muda sua visão do amor.
Onde assistir: Viki.
3. Amor com Fetiche
Sinopse:
O amor é um sofrimento gostoso para dois colegas de trabalho que concordam em viver uma relação cheia de jogos, dor e prazer.
Onde assistir: Netflix.
4. Está Tudo Bem, Isso é Amor
Sinopse:
Um escritor e uma psiquiatra compartilham uma casa e se apaixonam, curando traumas passados e encontrando o amor onde menos esperam.
Onde assistir: Viki.
5. Something in The Rain
Sinopse:
Depois de anos, uma mulher reencontra o irmão mais novo de sua melhor amiga e passa a enxergá-lo com um novo olhar.
Onde assistir: Viki.