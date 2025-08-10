fechar
4 doramas de época que vale a pena assistir em 2025

As produções de época também são muito procuradas entre os fãs de doramas. Separamos uma listinha com títulos incríveis para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 10:00
Imagem do dorama "A Rainha Woo"
Imagem do dorama "A Rainha Woo" - Reprodução/ Prime Video

Se você é fã de dramas asiáticos, sabe que os doramas de época também são muito conhecidos.

Essas produções nos transportam para dinastias passadas, com cenários deslumbrantes, figurinos impecáveis e histórias que misturam romance, ação e muito drama.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com doramas que você não pode perder. Veja agora!

Doramas de época

1. A Rainha Woo

Sinopse:

A Rainha Woo se torna alvo dos príncipes e suas tribos que buscam o trono e o poder após a morte do rei de Goguryeo. A melhor maneira de proteger sua vida e posição é se casar com um dos irmãos de seu falecido marido em 24 horas.

Onde assistir: Prime Video.

2. Querido Hongrang

Sinopse:

Quando um herdeiro desaparecido volta sem se lembrar de nada, amor e desconfiança entram em choque. Será que ele é mesmo Hongrang ou um estranho no ninho e nos corações?

Onde assistir: Netflix.

3. Mr. Queen

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

4. Se a Vida te Der Tangerinas

Sinopse:

Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.

Onde assistir: Netflix.

