4 doramas de época que vale a pena assistir em 2025
As produções de época também são muito procuradas entre os fãs de doramas. Separamos uma listinha com títulos incríveis para você maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Se você é fã de dramas asiáticos, sabe que os doramas de época também são muito conhecidos.
Essas produções nos transportam para dinastias passadas, com cenários deslumbrantes, figurinos impecáveis e histórias que misturam romance, ação e muito drama.
Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com doramas que você não pode perder. Veja agora!
Doramas de época
1. A Rainha Woo
Sinopse:
A Rainha Woo se torna alvo dos príncipes e suas tribos que buscam o trono e o poder após a morte do rei de Goguryeo. A melhor maneira de proteger sua vida e posição é se casar com um dos irmãos de seu falecido marido em 24 horas.
Onde assistir: Prime Video.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Querido Hongrang
Sinopse:
Quando um herdeiro desaparecido volta sem se lembrar de nada, amor e desconfiança entram em choque. Será que ele é mesmo Hongrang ou um estranho no ninho e nos corações?
Onde assistir: Netflix.
3. Mr. Queen
Sinopse:
Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.
Onde assistir: Netflix.
4. Se a Vida te Der Tangerinas
Sinopse:
Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.
Onde assistir: Netflix.