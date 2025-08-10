4 doramas de época que vale a pena assistir em 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

As produções de época também são muito procuradas entre os fãs de doramas. Separamos uma listinha com títulos incríveis para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Se você é fã de dramas asiáticos, sabe que os doramas de época também são muito conhecidos.

Essas produções nos transportam para dinastias passadas, com cenários deslumbrantes, figurinos impecáveis e histórias que misturam romance, ação e muito drama.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com doramas que você não pode perder. Veja agora!

Doramas de época

Imagem do dorama "A Rainha Woo" - Reprodução/ Prime Video

1. A Rainha Woo

Sinopse:

A Rainha Woo se torna alvo dos príncipes e suas tribos que buscam o trono e o poder após a morte do rei de Goguryeo. A melhor maneira de proteger sua vida e posição é se casar com um dos irmãos de seu falecido marido em 24 horas.

Onde assistir: Prime Video.

2. Querido Hongrang

Sinopse:

Quando um herdeiro desaparecido volta sem se lembrar de nada, amor e desconfiança entram em choque. Será que ele é mesmo Hongrang ou um estranho no ninho e nos corações?

Onde assistir: Netflix.

3. Mr. Queen

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

4. Se a Vida te Der Tangerinas

Sinopse:

Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.

Onde assistir: Netflix.