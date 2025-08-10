fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas 11.08: Luís Fernando diz que deveria ter casado com Maria

Soraya coloca seu plano em prática, colocando a carta na cabeceira da cama de Luís Fernando. Miguel Rossales vai cobrar as dívidas de jogo

Por JC Publicado em 10/08/2025 às 6:51
Novela Maria do Bairro, da TV Jornal/SBT
Novela Maria do Bairro, da TV Jornal/SBT - Divulgação

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro
Maria aconselha Luís Fernando a voltar a ser bom. Ele diz para Maria que deveria ter se casado com ela e não com Soraya. Soraya coloca seu plano em prática, colocando a carta na cabeceira da cama de Luís Fernando. Miguel Rossales vai cobrar as dívidas de jogo de Luís Fernando com Fernando. Maria tenta impedi-lo, mas não consegue.

(17h) A Caverna Encantada
Tonico avisa Thomas que, se ele chatear Moisés, terá que se entender com ele. Elisa volta a morar no colégio com autorização de Norma, que permite que César viva com ela. Confuso, Goma pensa em terminar o relacionamento com Norma, mas enfrenta dificuldades. Binho e Benjamin descobrem que o grupo Pequenotts chegou ao fim. Gabriel e Tonico fazem as pazes. Dalete desabafa com Thomas, dizendo que sente que ele não a considera a mãe de Moisés. Norma passa a controlar a alimentação de Goma.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Priscila ataca Valéria e enche a casa com terebintina para matá-la. Ofélia aproveita a oportunidade deixada por Priscila e incendeia sua casa, matando assim toda a dor do passado. O médico avisa Luís para evitar todo o estresse em sua vida, ou ele poderá sofrer um ataque cardíaco do qual não sobreviverá. Mar confessa a Ofélia que está grávida.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher
Arthur e Aurélio percebem a troca do café especial. Ivan e Carlos Mário se envolvem em lavagem de dinheiro. Martin tenta convencer Lucrécia a investir com ele. Lúcia beija o cunhado. Paula negocia aplicação de seus recursos com o futuro cônjuge. Margarida e Leonidas passam a noite juntos. Julia ordena que a mãe de sua neta visite a criança no hospital. Carmela e Gaivota continuam sonhando em ter a própria terra para cultivo.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo
Enquanto Paulo é encurralado pela guarda do templo, uma intervenção inesperada deixa os ânimos à flor da pele. Em Roma, Acte é surpreendida com uma visita.

(22h) Reis
Doegue e Sisa são designados para cuidar das terras que eram de Saul, mas eles têm outros planos. Homens de Isbosete chegam a Hebrom e entregam um presente a Davi.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

(19h40) Dona de Mim
Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon. Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

(21h20) Vale Tudo
Walter consegue sabotar a comida da Paladar. Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre um apagão na cidade. Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

 

