4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista

Uma ótima história de romance é sempre uma boa opção para assistir no fim do dia. Separamos uma listinha com alguns doramas para você maratonar!

O amor à primeira vista é um clichê que nunca envelhece, especialmente no mundo dos doramas.

Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas apaixonantes para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!

Doramas sobre amor à primeira vista

Imagem do dorama "Tale of the Nine-Tailed" - Reprodução/ Netflix

1. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.

2. Os Herdeiros

Sinopse:

Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.

Onde assistir: Netflix.

3. My Fellow Citizens

Sinopse:

Jung Gook é um vigarista de terceira geração que aperfeiçoou suas habilidades em golpes — até que sua namorada foge com o dinheiro que ele juntou para o casamento. Arrasado, ele sai para beber e acaba conhecendo Mi Young, que também acabou de ser traída. Os dois se dão bem e logo engatam um romance.

Onde assistir: Viki.

4. Tale of the Nine-Tailed

Sinopse:

Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.

Onde assistir: Netflix.

