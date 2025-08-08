4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista
Uma ótima história de romance é sempre uma boa opção para assistir no fim do dia. Separamos uma listinha com alguns doramas para você maratonar!
O amor à primeira vista é um clichê que nunca envelhece, especialmente no mundo dos doramas.
Nesta matéria, vamos apresentar produções asiáticas apaixonantes para você maratonar no sofá de casa. Veja agora!
Doramas sobre amor à primeira vista
1. Love Alarm
Sinopse:
Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.
Onde assistir: Netflix.
2. Os Herdeiros
Sinopse:
Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.
Onde assistir: Netflix.
3. My Fellow Citizens
Sinopse:
Jung Gook é um vigarista de terceira geração que aperfeiçoou suas habilidades em golpes — até que sua namorada foge com o dinheiro que ele juntou para o casamento. Arrasado, ele sai para beber e acaba conhecendo Mi Young, que também acabou de ser traída. Os dois se dão bem e logo engatam um romance.
Onde assistir: Viki.
4. Tale of the Nine-Tailed
Sinopse:
Uma raposa de nove caudas abdica de sua posição como o espírito guardião da montanha de Baekdudaegan para procurar a reencarnação de seu único amor verdadeiro.
Onde assistir: Netflix.