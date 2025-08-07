3 doramas de 2025 incríveis que conquistaram o mundo!
Neste ano de 2025, surgiram diversas produções asiáticas que fizeram o maior sucesso. Separamos uma lista com as melhores que você não pode perder
Gosta de uma boa história para assistir no tempo livre?
Separamos uma listinha com alguns doramas, lançados neste ano de 2025, que já estão fazendo o maior sucesso.
Anote esses títulos na sua listinha para acompanhar!
Doramas que conquistaram o mundo
1. Se a Vida Te Der Tangerinas
Sinopse:
Em Jeju, a união entre uma jovem ousada e um rapaz esforçado se transforma em uma história de obstáculos e triunfos, provando que o amor pode perdurar por gerações.
Onde assistir: Netflix.
2. Um Amor no Paraíso
Sinopse:
Depois dos altos e baixos da vida, um casal amoroso separado pela morte se reencontra no céu. Por lá eles descobrem que ele está nos seus 30 anos enquanto ela está nos seus 80.
Onde assistir: Netflix.
3. Uma Seul Desconhecida
Sinopse:
Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.
Onde assistir: Netflix.