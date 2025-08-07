4 doramas pouco conhecidos que merecem uma chance!
Vamos começar a apostar nas produções asiáticas pouco conhecidas? Separamos uma listinha com algumas opções de qualidade para você maratonar!
Com a popularidade das produções sul-coreanas, muitos doramas incríveis acabam ficando esquecidos.
Enquanto títulos como "Pousando no Amor" e "Round 6" dominam muitas conversas, uma infinidade de histórias de qualidade esperam para ser descobertas.
Nesta matéria, vamos apresentar doramas que você não vai se arrepender de assistir. Veja agora e aproveite!
Doramas pouco conhecidos
1. O Clube das Mães
Sinopse:
Cinco mães de uma comunidade escolar competitiva vivem uma relação de amizade e rivalidade, todas presas em uma teia de segredos e inveja.
Onde assistir: Netflix.
2. Hello, My Twenties!
Sinopse:
Com personalidades, objetivos de vida e gostos para homens complemente diferentes, cinco universitárias dividem uma casa batizada de Belle Époque.
Onde assistir: Netflix.
3. My Liberation Notes
Sinopse:
Exaustos com a monotonia do dia a dia, três irmãos buscam escapar de suas vidinhas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade.
Onde assistir: Netflix.
4. Porque Esta é a Minha Primeira Vida
Sinopse:
Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.
Onde assistir: Netflix.