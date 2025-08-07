4 doramas pouco conhecidos que merecem uma chance!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vamos começar a apostar nas produções asiáticas pouco conhecidas? Separamos uma listinha com algumas opções de qualidade para você maratonar!

Com a popularidade das produções sul-coreanas, muitos doramas incríveis acabam ficando esquecidos.

Enquanto títulos como "Pousando no Amor" e "Round 6" dominam muitas conversas, uma infinidade de histórias de qualidade esperam para ser descobertas.

Nesta matéria, vamos apresentar doramas que você não vai se arrepender de assistir. Veja agora e aproveite!

Doramas pouco conhecidos

Imagem do dorama "Hello, My Twenties!" - Reprodução/ Viki

1. O Clube das Mães

Sinopse:

Cinco mães de uma comunidade escolar competitiva vivem uma relação de amizade e rivalidade, todas presas em uma teia de segredos e inveja.

Onde assistir: Netflix.

2. Hello, My Twenties!

Sinopse:

Com personalidades, objetivos de vida e gostos para homens complemente diferentes, cinco universitárias dividem uma casa batizada de Belle Époque.

Onde assistir: Netflix.

3. My Liberation Notes

Sinopse:

Exaustos com a monotonia do dia a dia, três irmãos buscam escapar de suas vidinhas sem graça e encontrar a verdadeira felicidade.

Onde assistir: Netflix.



4. Porque Esta é a Minha Primeira Vida

Sinopse:

Para economizar, dois companheiros de apartamento decidem se casar, mas enfrentam complicações inesperadas, como sogros exigentes e novos sentimentos.

Onde assistir: Netflix.