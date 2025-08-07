fechar
Doramas | Notícia

5 dicas de séries perfeitas para quem amou assistir "Rainha das Lágrimas"

Separamos uma listinha com produções asiáticas ideais para quem assistiu e sente falta do dorama "Rainha das Lágrimas". Veja agora e aproveite!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 07/08/2025 às 10:53
Imagem do dorama "Toque Seu Coração"
Imagem do dorama "Toque Seu Coração" - Reprodução/ Viki

O dorama sul-coreano "Rainha das Lágrimas" conquistou corações ao redor do mundo com sua mistura de romance, drama familiar e comédia.

Nesta matéria, vamos apresentar uma listinha com produções parecidas para você maratonar e se apaixonar. Veja agora!

Séries perfeitas para quem amou "Rainha das Lágrimas"

1. Vinte e Cinco, Vinte e Um

Sinopse:

Em uma época de crise financeira, o sonho de Na Hee-do de se tornar uma grande esgrimista é ameaçado, mas a garota não desiste e luta para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ela descobre o amor junto com o Back Yi-jin.

Onde assistir: Netflix.

2. Toque Seu Coração

Sinopse:

Uma famosa atriz se envolve em um escândalo e sua carreira entra em declínio. Para conseguir um papel em uma grande produção, ela concorda em ganhar experiência trabalhando como secretária em um escritório de advocacia.

Onde assistir: Viki.

3. Tudo Bem Não Ser Normal

Sinopse:

Um caminho para a cura e superação emocional se abre para uma autora de livros infantis antissocial e um cuidador que se conhecem por acaso.

Onde assistir: Netflix.

4. Médicos em Colapso

Sinopse?

Um médico e uma médica que eram rivais na época do colégio se reencontram, por acaso, e acabam servindo de apoio um para o outro na pior fase de suas vidas.

Onde assistir: Netflix.

5. Pousando no Amor

Sinopse:

Um acidente de parapente leva uma herdeira sul-coreana à Coreia do Norte. Lá, ela acaba conhecendo um oficial do exército, que vai ajudá-la a se esconder.

Onde assistir: Netflix.

