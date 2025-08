3 doramas perfeitos para quem gosta de novela brasileira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Está desejando entrar no mundo dos doramas? Separamos uma listinha com algumas produções incríveis que prometem prender sua atenção. Veja agora!

Você é daqueles que ama o drama, o romance intenso, os casais que se odeiam e se amam, e as reviravoltas cheias de emoção que só a novela brasileira sabe entregar?

Nesta matéria, vamos apresentar alguns doramas que podem ser perfeitos para você.

Prepare a pipoca e o coração para maratonar esses títulos incríveis!

Doramas para maratonar

Imagem do dorama "Meu secretário perfeito" - Reprodução/ Viki

1. Intensivão de Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

Episódio final: 5 de março de 2023



Primeiro episódio: 14 de janeiro de 2023 (Coreia do Sul)



Gêneros: Romance, Comédia, Comédia romântica

Onde assistir: Netflix.

2. Meu secretário perfeito

Sinopse:

A série conta a história de Yoo Eun-ho, um pai solteiro e cheio de perfeição, torna-se secretário de Kang Ji-yun, CEO de uma popular empresa de caça-talentos, que não faz nada além de trabalhar.

Episódio final: 14 de fevereiro de 2025



Primeiro episódio: 3 de janeiro de 2025 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Viki.

3. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Episódio final: 20 de fevereiro de 2024



Emissora original: tvN



Primeiro episódio: 1 de janeiro de 2024 (Coreia do Sul)



Baseado em: Marry My Husband, de Sung So-jak

Onde assistir: Prime Video.