7 doramas engraçados que vão te arrancar boas risadas

Doramas engraçados sempre são uma ótima opção para maratonar após um dia cansativo. Separamos uma lista com produções de qualidade para você assistir

A maioria dos doramas, produções de filmes e séries asiáticas, sempre carregam aquela pitada de humor incrível.

Se você está precisando de algo para animar o seu dia, separamos uma listinha com doramas de comédia que prometem te surpreender. Veja agora!

Doramas de comédia

Imagem do dorama "Um Homem Sem Filtros" - Reprodução/ Netflix

1. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. O início de um romance improvável.

Onde assistir: Netflix.

2. Sr.Rainha

Sinopse:

Um chef viaja no tempo e acorda no corpo de uma rainha do século 19. Ele precisa encontrar uma maneira de se virar na corte real até conseguir voltar para casa.

Onde assistir: Netflix.

3. Jardim de Meteoros

Sinopse:

Dong Shancai entra na universidade dos seus sonhos determinada a se destacar. Lá, ela se depara com a panelinha dos alunos de elite e descobre o amor.

Onde assistir: WeTV.

4. Intensivão do Amor

Sinopse:

Uma mãe generosa enfrenta uma competição acirrada, porque vale tudo para ajudar a filha a estudar com um famoso professor particular de matemática.

Onde assistir: Netflix.

5. Hometown Cha-Cha-Cha

Sinopse:

Uma dentista da cidade grande abre um consultório em um vilarejo litorâneo e conhece um faz-tudo que é o extremo oposto dela.

Onde assistir: Netflix.

6. Pretendente Surpresa

Sinopse:

Ha-ri vai a um encontro às cegas se passando pela amiga e pronta para dispensar o pretendente. Mas o plano dá errado, e ele acaba fazendo uma proposta para ela.

Onde assistir: Netflix.

7. Um Homem Sem Filtros

Sinopse:

Um respeitado apresentador perde a capacidade de autocensura ao vivo, chamando a atenção de uma produtora que o convida para seu programa de variedades.

Onde assistir: Netflix.