5 doramas que você precisa assistir se você curtiu "Beleza Verdadeira"

Se você se apaixonou pela mistura de romance e comédia em "Beleza Verdadeira", prepare-se para maratonar outras produções incríveis.

Nesta matéria, separamos uma listinha com doramas de comédia romântica que você não pode perder.

Já pega a pipoca e separa o dia para maratonar esses títulos maravilhosos!

Doramas para quem amou assistir "Beleza Verdadeira"

Imagem do dorama "Beleza Verdadeira" - Reprodução/ Netflix

1. Minha identidade é a beleza de Gangnam

Sinopse:

Vítima de bullying, Mi-rae faz cirurgias plásticas para se sentir mais confiante, mas seus problemas não param de aparecer e ela enfrenta novos desafios na faculdade.

Onde assistir: Viki.

2. Extraordinária Você

Sinopse:

Dan Oh, uma garota do ensino médio que é filha única de uma família rica, tem uma doença cardíaca congênita. Um dia, após se tornar consciente de uma perda de memória constante, ela finalmente descobre que é uma personagem de um desenho animado e decide sair em busca do seu verdadeiro eu assim como do amor de sua vida.

Onde assistir: Viki.

3. A Love So Beautiful

Sinopse:

Shin Sol-i é perdidamente apaixonada por Cha Heon, mas o rapaz não demonstra muito interesse nela. Com a chegada do charmoso Woo Dae-seong à escola, a moça passa a experimentar de forma mais intensa as dores e as delícias do amor.

Onde assistir: Netflix.

4. Love Alarm

Sinopse:

Em um mundo em que um aplicativo avisa seus usuários se alguém por perto gosta deles, Kim Jojo descobre o amor e encara as adversidades da vida.

Onde assistir: Netflix.

5. Primeira Vez Amor

Sinopse:

Um grupo de jovens amigos passa a morar juntos e descobrem as alegrias do amor e da amizade.

Onde assistir: Netflix.