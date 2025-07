4 doramas de terror que valem a pena assistir!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Assistir uma produção de terror no sofá de casa sempre é uma ótima opção. Separamos alguns doramas assustadores para você maratonar!

Clique aqui e escute a matéria

Você é daqueles que adora um bom susto e não abre mão de uma dose de adrenalina na hora de escolher o que assistir? Se sim, prepare o coração!

Nesta matéria, vamos apresentar quatro produções asiáticas de terror que prometem te surpreender. Veja agora!

Doramas de terror

Imagem do dorama "Happiness" - Reprodução/ Netflix

1. All of Us Are Dead

Sinopse:

Uma epidemia mortal surge em uma escola. Encurralados, os alunos só tem uma opção: lutar com todas as forças para não virarem zumbis.

Gêneros: Drama coreano, Terror, Ação, Ficção científica, Suspense



Emissora original: Netflix



Primeiro episódio: 28 de janeiro de 2022

Onde assistir: Netflix.

2. Sweet Home

Sinopse:

Quando humanos viram monstros selvagens e espalham o terror, um jovem atormentado e seus vizinhos lutam para sobreviver sem perder a humanidade.

Emissora original: Netflix



Autores: Youngchan Hwang, Kim Kan-bi, Kim Hyeong-min, Hong So-ri, Park So-jung



Primeiro episódio: 18 de dezembro de 2020 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.

3. Happiness

Sinopse:

Um novo tipo de doença infecciosa se espalha em um prédio de apartamentos, e os inquilinos são separados do resto do mundo. A única esperança de sobrevivência dos moradores confusos, isolados e com medo fica em suas próprias mãos.

Episódio final: 11 de dezembro de 2021



Primeiro episódio: 5 de novembro de 2021 (Coreia do Sul)



Emissora original: tvN



Gêneros: Drama coreano, Terror, Romance, Ação, Suspense, Drama, Ficção científica, Mistério

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 5 doramas de fantasia encantadores para maratonar

4. Goedam

Sinopse:

De mortes misteriosas a fantasmas vingativos, ao cair da noite, sombras e espíritos ganham vida.

Gêneros: Terror, Curta-metragem, Drama, Suspense, Mistério



Primeiro episódio: 20 de agosto de 2020 (Coreia do Sul)

Onde assistir: Netflix.