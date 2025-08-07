O motivo que fez um galã das novelas dos anos 90 abandonar a carreira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Victor Fasano, um dos grandes galãs das novelas da TV Globo, abriu o jogo e revelou os motivos que o levaram a se afastadas da Teledramaturgia Brasileira e da carreira de ator. A declaração foi feita em entrevista ao programa Nomes, no YouTube.

O ator contou que passou a sofrer crises de angústia durante as gravações de algumas produções e que seu corpo já não suportava as rotinas exaustivas dos estúdios.

“Há uns oito, nove anos, eu começava a suar nos estúdios, sentia uma angústia, e dizia ao diretor: ‘Acho que não vou conseguir atuar hoje. Não estou bem’. Gravava e no dia seguinte, tudo se repetia. Achava que não conseguiria nem falar o texto. E sofria, sofria, sofria”, disse ele.

E acrescentou: “O Vitinho estava sofrendo, não estava satisfeito. Sentia que não conseguia entregar o que esperavam de mim. Foi quando percebi que meu corpo estava rejeitando aquela rotina, aquela mesmice. Aquilo já não me interessava mais. E aí, eu resolvi parar”, contou.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br