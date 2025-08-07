O motivo que fez um galã das novelas dos anos 90 abandonar a carreira
Clique aqui e escute a matéria
Victor Fasano, um dos grandes galãs das novelas da TV Globo, abriu o jogo e revelou os motivos que o levaram a se afastadas da Teledramaturgia Brasileira e da carreira de ator. A declaração foi feita em entrevista ao programa Nomes, no YouTube.
O ator contou que passou a sofrer crises de angústia durante as gravações de algumas produções e que seu corpo já não suportava as rotinas exaustivas dos estúdios.
“Há uns oito, nove anos, eu começava a suar nos estúdios, sentia uma angústia, e dizia ao diretor: ‘Acho que não vou conseguir atuar hoje. Não estou bem’. Gravava e no dia seguinte, tudo se repetia. Achava que não conseguiria nem falar o texto. E sofria, sofria, sofria”, disse ele.
E acrescentou: “O Vitinho estava sofrendo, não estava satisfeito. Sentia que não conseguia entregar o que esperavam de mim. Foi quando percebi que meu corpo estava rejeitando aquela rotina, aquela mesmice. Aquilo já não me interessava mais. E aí, eu resolvi parar”, contou.
Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br