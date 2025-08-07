fechar
Apresentador do Balanço Geral é demitido após 3 anos

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 07/08/2025 às 9:19
Apresentador do Balanço Geral é demitido após 3 anos
Valdinei Rodrigues, apresentador do Balanço Geral no Paraná, não faz mais parte da lista de funcionários da RIC, afiliada da Record no estado. O apresentador deixou o comando do telejornal após três anos à frente do noticiário.

Através das redes sociais, Valdinei confirmou a demissão da emissora e publicou um longo texto de despedida e reflexão sobre a saída do canal.

“Há três anos, depois de ouvir tantas vezes que a gente precisa ‘sair da caixa’, eu resolvi seguir esse conselho: assumi a apresentação do Balanço Geral na RIC. A proposta era clara, levar um programa mais leve, sem abrir mão do compromisso com a informação e com a verdade”, disse ele.

“Hoje eu volto aqui para dizer que esse ciclo chegou ao fim. Como acredito, tudo tem seu tempo e seu jeito de ser. Quando um capítulo se encerra, outro se abre. Ficam as histórias, as conexões e uma enorme gratidão”, disse.

