Doramas para quem é iniciante: 5 títulos incríveis para maratonar!

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Está começando a entrar no mundo dos doramas? Separamos uma listinha interessante com alguns títulos que prometem te surpreender. Dá uma conferida!

Clique aqui e escute a matéria

Mergulhe de cabeça no mundo dos doramas!

Nesta matéria, separamos alguns títulos incríveis para você maratonar e se apaixonar.

Prepare a pipoca e adicione essas produções coreanas na sua listinha!

Doramas para quem é iniciante

Imagem do dorama "Uma Seul Desconhecida" - Reprodução/ Netflix

1. Uma Seul Desconhecida

Sinopse:

Irmãs gêmeas diferentes em tudo, exceto na aparência, trocam de identidade durante momentos difíceis de suas vidas. A mudança as leva a uma jornada de autodescoberta, amor e renovação pessoal.

Onde assistir: Netflix.

2. La Casa de Papel - Coreia

Sinopse:

Ladrões invadem a casa da moeda da Coreia unificada com um plano de assalto revolucionário. Com reféns presos lá dentro, a polícia precisa detê-los, assim como a grande mente por trás do roubo.

Onde assistir: Netflix.

3. O Tempo Traz Você pra Mim

Sinopse:

De luto, uma mulher volta magicamente para o ano de 1998 e conhece um homem que se parece muito com o antigo amor de sua vida.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 3 doramas perfeitos para quem gosta de novela brasileira

4. Quando o telefone Toca

Sinopse:

O casamento tenso de um político em ascensão e uma mulher que não fala começa a desandar por causa da ligação telefônica de um sequestrador.

Onde assistir: Netflix.

5. Passarela de Sonhos

Sinopse:

Dois atores e uma maquiadora lutam para conquistar espaço em um mundo que valoriza mais a classe social do que seus sonhos.

Onde assistir: Netflix.