Quando o Telefone Toca: 3 doramas parecidos para maratonar!

Terminou de assistir "Quando o Telefone Toca"? Separamos uma listinha com produções coreanas parecidas para você maratonar e se apaixonar!

Terminou de acompanhar o dorama "Quando o Telefone Toca" e não sabe o que fazer? Não se preocupe!

Nesta matéria, selecionamos três produções coreanas parecidas para você maratonar no sofá de casa.

Já prepara a pipoca e aproveita essa listinha incrível!

Doramas para quem amou "Quando o Telefone Toca"

Imagem do dorama "A Esposa do Meu Marido" - Reprodução/ Prime Video

1. A Esposa do Meu Marido

Sinopse:

Kang Ji-won, uma paciente com câncer terminal, é morta pelo marido e a melhor amiga depois de descobrir a traição dos dois. Ela acorda dez anos antes do ocorrido e decide se vingar com a ajuda de Yu Ji-hyuk, diretor na empresa onde trabalha. Agora ela precisa retomar o controle de seu destino e eliminar o lixo de sua vida.

Onde assistir: Prime Video.

2. The Trunk

Sinopse:

Um serviço secreto de casamentos é descoberto quando um baú aparece na praia, revelando o estranho matrimônio de um casal envolvido no esquema.

Onde assistir: Netflix.

Veja também: 7 doramas engraçados que vão te arrancar boas risadas

3. Flower Of Evil

Sinopse:

Baek Hee Sung muda sua identidade e esconde seu passado de sua esposa, uma detetive. Até que um dia ela descobre que seu marido possui uma série de segredos enquanto investiga uma cadeia de assassinatos inexplicáveis.

Onde assistir: Netflix.