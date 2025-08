'O Amor Não Tira Férias': icônico filme natalino vai virar série na Apple TV+

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma minissérie baseada na comédia romântica "O Amor Não Tira Férias", de 2006, está em desenvolvimento na Apple TV+, segundo informações confirmadas pela revista americana Variety.

Assim como no filme original, a trama da série será centrada em duas mulheres — uma britânica e uma americana — que trocam de casa durante o período do Natal e acabam encontrando o amor nesse processo. No entanto, a nova produção deve trazer personagens diferentes dos apresentados no longa-metragem.

Krissie Ducker será responsável pelo roteiro e também atuará como produtora executiva da série, enquanto Rob Delaney participará como consultor. A produção ficará a cargo da Left Bank Pictures.

Nancy Meyers — roteirista, produtora e diretora do filme original — não está envolvida no projeto. A busca pelo elenco principal já começou e, caso seja definido, a série deve receber sinal verde para produção.

Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law e Jack Black estrelaram o filme original. Winslet interpretou Iris, uma colunista de Londres que trabalha no The Daily Telegraph, enquanto Diaz deu vida a Amanda, dona de uma empresa de edição de trailers de filmes em Los Angeles.

Após trocarem de casa, Iris conhece Miles (Black), um compositor de trilhas sonoras, e Amanda se envolve com Graham (Law), o irmão viúvo de Iris.