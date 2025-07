Fernanda Montenegro retorna às séries após cinco anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Atriz fará parte do elenco de uma nova produção do Globoplay. A série foi criada por Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington. Saiba mais

Fernanda Montenegro vai retornar às séries após cinco anos. A atriz vai protagonizar uma nova produção do Globoplay em breve.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, a série fala sobre a rotina de profissionais do Samu. O papel de Fernanda será de uma idosa que mora com a filha (Yara de Novaes).

A personagem de Fernanda tem uma cuidadora, que será vivida por Josie Antello.

A produção ainda não teve um título definido, mas as gravações já começaram e já tem segunda temporada confirmada.

A série, desenvolvida pela Conspiração, foi criada por Claudio Torres, Marcio Maranhão e Andrucha Waddington.

Torres, que também assina os roteiros com Fabio Mendes, é responsável pela direção e produção ao lado de Waddington.

O elenco também conta com nomes como Heloisa Jorge, Emilio de Mello, Jaffar Bambirra, Valentina Herszage, Ana Hikari, Emilio Dantas, Raquel Villar e William Nascimento.