6 séries brasileiras da Netflix para você dar uma chance agora

Com histórias envolventes, talento nacional e produções de alto nível, essas séries brasileiras da Netflix merecem seu play e prometem te surpreender!

Quando o assunto é série boa, o Brasil está cada vez mais presente nas telas da Netflix — com produções que vão do drama à comédia, do mistério à crítica social.

Se você ainda torce o nariz para séries nacionais, talvez seja hora de rever seus conceitos: o audiovisual brasileiro está vivendo uma fase poderosa, com roteiros criativos, atuações impactantes e cenários que são a nossa cara.

Selecionamos 6 séries brasileiras da Netflix que valem (muito!) a sua atenção:

1. Bom Dia, Verônica



Misturando suspense policial com crítica social, essa série é uma das mais elogiadas da plataforma. A trama acompanha Verônica, uma escrivã que se envolve em investigações perigosas enquanto enfrenta seus próprios traumas. Tensa, envolvente e cheia de reviravoltas.

2. Cidade Invisível



Com folclore brasileiro em uma roupagem moderna, a série de Carlos Saldanha mistura investigação, mistério e elementos sobrenaturais. Saci, Cuca e outros personagens ganham vida em um enredo urbano e instigante. Uma forma inovadora de valorizar nossas raízes culturais.

3. Irmandade



Protagonizada por Seu Jorge e Naruna Costa, a série mergulha no submundo do sistema prisional. A história de uma advogada que descobre que seu irmão é líder de uma facção criminosa é intensa, cheia de dilemas morais e tensão crescente.

4. Sintonia



Criada por KondZilla, a série retrata a vida de três jovens da periferia de São Paulo que tentam crescer em mundos diferentes: o funk, o crime e a religião. Realista, empática e vibrante, "Sintonia" mostra um Brasil muitas vezes ignorado — com verdade e emoção.

5. Coisa Mais Linda



Se você curte uma série com estética impecável, música boa e temas femininos fortes, essa é pra você. Ambientada no final dos anos 1950, a série acompanha mulheres que desafiam os padrões da época para seguir seus sonhos. E a trilha sonora é um show à parte.

6. Boca a Boca



Numa cidade do interior, uma misteriosa doença transmitida pelo beijo causa pânico entre adolescentes. A série mistura suspense, crítica ao comportamento digital e um clima quase distópico. Diferente de tudo o que você já viu no audiovisual brasileiro.