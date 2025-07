Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nem toda série nasce hit. Algumas começaram discretas, quase ignoradas, mas com o tempo conquistaram o mundo e se tornaram verdadeiros fenômenos

Clique aqui e escute a matéria

Em tempos de redes sociais e maratonas, basta um empurrãozinho — uma recomendação, um meme viral ou um corte certeiro no TikTok — para transformar uma série "desconhecida" em sucesso absoluto.

Seja pela qualidade do roteiro, carisma dos personagens ou temas atuais, algumas produções desafiaram as previsões e explodiram depois da estreia.

Confira a lista de 6 séries que começaram tímidas e viraram fenômeno mundial:

6 séries que começaram discretas e acabaram dominando o mundo

1. Breaking Bad



Quando estreou, a história de um professor de química que vira traficante não chamou tanta atenção. Mas com o boca a boca (e o streaming), Breaking Bad cresceu em audiência e prestígio, se tornando uma das séries mais aclamadas da história.

2. La Casa de Papel



A série espanhola foi lançada de forma modesta em seu país de origem. Só depois de entrar no catálogo da Netflix é que virou uma febre global. O visual marcante e o enredo de assalto inteligente transformaram La Casa de Papel em um fenômeno cultural.

3. Stranger Things



Apesar de ter uma produção caprichada, Stranger Things era vista como uma aposta arriscada. O elenco infantil e o clima retrô dos anos 80 poderiam afastar o público — mas o efeito foi o contrário. A série viralizou e virou um dos maiores sucessos da Netflix.

4. Ted Lasso



Com um protagonista desconhecido do grande público e uma premissa inusitada (um técnico de futebol americano comandando um time de futebol inglês), Ted Lasso parecia algo de nicho. Mas sua leveza e mensagens positivas conquistaram milhões de fãs no mundo todo.

5. Dark



A primeira grande série alemã da Netflix começou com audiência modesta e uma trama complexa que confundiu muita gente. Mas quem persistiu, se apaixonou. O enredo de viagens no tempo e a estética sombria fizeram de Dark um clássico cult internacional.

6. Fleabag



A produção britânica escrita e estrelada por Phoebe Waller-Bridge começou como uma série quase underground. Mas sua mistura de humor ácido, drama e quebra da quarta parede conquistou tanto crítica quanto público — e fez história no Emmy.

Essas séries provam que, às vezes, o maior sucesso é o que cresce devagar — mas explode no momento certo. E você, já maratonou alguma delas?

Veja também: 5 doramas de romance viciantes para assistir na Netflix