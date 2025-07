7 séries de ficção científica da Netflix que vão prender você

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Se você adora teorias sobre multiverso, inteligência artificial rebelde ou civilizações extraterrestres escondidas entre nós, a Netflix é um verdadeiro paraíso.

Com um catálogo recheado de tramas instigantes, visuais impressionantes e dilemas que mexem com a cabeça, a plataforma oferece opções para todos os tipos de fãs de sci-fi — dos mais nerds aos curiosos de primeira viagem.

Confira 7 séries de ficção científica da Netflix que vão te levar para universos alternativos, questionar a humanidade e, claro, render muitas maratonas madrugada adentro:

1. Black Mirror



Cada episódio é uma viagem independente ao lado sombrio da tecnologia. Prepare-se para finais impactantes e reflexões profundas sobre o mundo em que vivemos (e para onde estamos indo).

2. Dark



Uma das mais aclamadas produções alemãs da Netflix. Em uma cidade pequena, o desaparecimento de crianças revela uma teia complexa de viagens no tempo e segredos familiares.

3. Stranger Things



Nostalgia dos anos 80, criaturas bizarras e um grupo de jovens carismáticos enfrentando o desconhecido. Um clássico moderno que mistura terror e ficção científica com maestria.

4. 3%



Produção brasileira que apresenta um futuro dividido entre pobreza extrema e uma sociedade utópica — mas apenas 3% da população pode ter acesso a essa vida perfeita.

5. Arquivo 81



Um arquivista contratado para restaurar fitas VHS antigas se vê envolvido em um mistério sinistro que mistura cultos, realidades paralelas e segredos do passado.

6. O Problema dos 3 Corpos



Baseada no best-seller de Liu Cixin, a série aposta em conceitos científicos complexos, civilizações alienígenas e os limites do entendimento humano diante do universo.

7. The OA



Uma jovem desaparecida por anos retorna com habilidades misteriosas e uma história inacreditável sobre dimensões paralelas. Filosófica, ousada e cheia de reviravoltas.

Essas 7 séries de ficção científica da Netflix são a pedida certa para quem busca histórias que provoquem, emocionem e expandam os limites da imaginação.

Então já sabe: prepare a pipoca, ajuste o fuso horário mental e mergulhe nessas realidades alternativas!