A Netflix é um verdadeiro tesouro para os amantes de séries, com opções para todos os gostos.

Se você está procurando a próxima obsessão para maratonar, aqui vão cinco séries boas na Netflix que valem cada minuto do seu tempo!

5 Séries boas na Netflix para maratonar sem parar

Stranger Things



Essa mistura de ficção científica, terror e nostalgia dos anos 80 é um fenômeno global. Acompanhe um grupo de amigos enfrentando criaturas sobrenaturais e segredos governamentais em Hawkins. Com personagens carismáticos como Eleven e Dustin, é impossível não se apaixonar!



The Witcher



Baseada nos livros e jogos, The Witcher traz Geralt de Rivia, um caçador de monstros, em um mundo de magia, batalhas épicas e intrigas políticas. A trama envolvente e a ação de tirar o fôlego fazem dessa série uma escolha perfeita para fãs de fantasia.



Dark



Se você gosta de mistérios complexos, Dark é a série ideal. Essa produção alemã mistura viagem no tempo, segredos familiares e uma trama que desafia a mente. Cada episódio é uma peça de um quebra-cabeça que vai te deixar obcecado até o final.

The Crown



Mergulhe na história da realeza britânica com The Crown, que retrata a vida da Rainha Elizabeth II e os eventos que marcaram décadas. Com atuações brilhantes e uma produção impecável, é uma aula de história com toques de drama e emoção.



Bridgerton



Romance, escândalos e figurinos deslumbrantes definem Bridgerton. Ambientada na Londres do século XIX, a série acompanha a alta sociedade e seus amores proibidos. Produzida por Shonda Rhimes, é uma dose perfeita de drama e paixão para aquecer o coração.

Essas séries boas na Netflix são garantia de entretenimento de alto nível. Qual vai ser a sua próxima maratona? Escolha uma, aperte o play e deixe a diversão começar!