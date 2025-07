5 séries coreanas na Netflix que vão te prender de cara

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Embarque na onda dos K-dramas com essas séries coreanas incríveis disponíveis na Netflix, perfeitas para maratonar e se apaixonar!

A febre dos K-dramas tomou conta do mundo, e a Netflix é o lugar perfeito para explorar essas histórias que misturam emoção, romance, suspense e até toques de fantasia.

Listamos abaixo cinco séries coreanas na Netflix que vão te prender do primeiro ao último episódio!

Crash Landing on You



Imagine um romance improvável entre uma empresária sul-coreana que cai (literalmente!) na Coreia do Norte e um oficial militar local.

Essa série é uma montanha-russa de emoções, com química perfeita entre os protagonistas e cenários de tirar o fôlego. Prepare-se para rir, chorar e torcer por esse amor impossível!



Kingdom



Se você curte suspense e zumbis, Kingdom é a escolha certa. Ambientada na era Joseon, essa série mistura terror, intrigas políticas e uma epidemia zumbi que mantém você grudado na tela. A produção impecável e o ritmo frenético fazem dela um marco dos K-dramas.

Vincenzo



Um advogado da máfia italiana, criado na Coreia, volta para acertar contas e acaba lutando contra corrupção com estilo e humor. Vincenzo combina ação, comédia e um toque de drama, com Song Joong-ki brilhando no papel principal. É impossível não se encantar!



It’s Okay to Not Be Okay



Essa série é um mergulho profundo nas emoções, abordando saúde mental com sensibilidade e um romance que aquece o coração. A história de uma escritora excêntrica e um cuidador dedicado é tão envolvente quanto visualmente deslumbrante. Prepare os lencinhos!



Sweet Home



Misturando terror e fantasia, Sweet Home acompanha um jovem que enfrenta monstros aterrorizantes em seu prédio após uma tragédia pessoal. A série entrega sustos, ação e reflexões sobre humanidade, com efeitos visuais que impressionam.

Essas séries coreanas na Netflix são perfeitas para quem busca histórias cativantes e diferentes de tudo. Qual vai ser a sua próxima maratona? Pegue a pipoca e mergulhe no universo dos K-dramas!