5 séries de investigação policial da Netflix que vão te prender na tela

Mergulhe em tramas de suspense com detetives brilhantes, crimes reais e reviravoltas eletrizantes. Confira as melhores séries de investigação policial

Se você é fã de tramas cheias de suspense, reviravoltas e mistérios que desafiam até os detetives mais brilhantes, a Netflix tem um catálogo recheado de séries policiais que são verdadeiros convites para maratonas.

Com histórias que vão de investigações psicológicas a casos baseados em crimes reais, selecionamos 5 séries de investigação policial que estão bombando na plataforma e prometem te deixar grudado no sofá!

Netflix: 5 séries policiais de tirar o fôlego

Mindhunter



Mergulhe nos anos 70 com Mindhunter, uma série que explora os primórdios da psicologia criminal no FBI. Os agentes Holden Ford e Bill Tench entrevistam serial killers para entender suas mentes perturbadoras, desvendando casos reais como os de Charles Manson e Ed Kemper.

Com diálogos intensos e uma atmosfera densa, é impossível não ficar obcecado.



Bom Dia, Verônica



Produção brasileira de tirar o fôlego, Bom Dia, Verônica acompanha a escrivã Verônica Torres (Tainá Müller) em sua missão de ajudar mulheres em situações de abuso enquanto desvenda um esquema de corrupção e crimes brutais.

A série combina ação, suspense e uma narrativa envolvente que destaca o talento nacional.



O Homem das Castanhas



Essa série dinamarquesa traz uma trama sombria e cheia de plot twists. Dois detetives investigam um assassinato macabro onde a única pista é um boneco de castanhas, conectando o caso ao desaparecimento de uma jovem. Perfeita para quem ama suspenses nórdicos com clima arrepiante.



Criminal: Reino Unido



Diferente do comum, Criminal: Reino Unido foca em interrogatórios intensos dentro de uma sala, onde detetives enfrentam suspeitos em um jogo psicológico eletrizante. Cada episódio é um caso novo, e a tensão dos diálogos te faz tentar desvendar o crime antes dos policiais.



DNA do Crime



Outra pérola brasileira, DNA do Crime é uma superprodução policial inspirada em casos reais. Com cenas de ação repletas de tiroteios e perseguições, a série acompanha a Polícia Federal em investigações complexas, com destaque para o trabalho forense e a inteligência criminal.

Um prato cheio para fãs de adrenalina

Essas séries são apenas o começo do vasto catálogo de investigação policial da Netflix, que mistura tramas fictícias e baseadas em fatos reais, sempre com aquele toque de suspense que faz você querer assistir “só mais um episódio”.

Prepare a pipoca, ajuste a iluminação e mergulhe nesses mistérios!

