Nem todo sucesso vem com troféu. Algumas séries podem ter passado batido pelo Emmy, mas ganharam algo ainda mais valioso: o amor do público.

O Emmy pode até ser o Oscar da TV, mas a verdade é que ele não dá conta de tudo. Várias produções incríveis nunca levaram a famosa estatueta dourada, e mesmo assim construíram legados duradouros, formaram bases de fãs apaixonadas e deixaram sua marca na cultura pop.

Seja por injustiça, timing ou simplesmente por não se encaixarem no perfil da premiação, essas séries continuam sendo queridinhas — e merecem ser lembradas.

A seguir, relembramos 4 séries que não ganharam o Emmy, mas conquistaram o coração dos fãs:

4 séries que foram ignoradas pelo Emmy, mas viraram cults amadas

1. One Tree Hill (2003–2012)



Um clássico do drama adolescente dos anos 2000, a série pode nunca ter sido indicada aos grandes prêmios, mas formou uma geração de fãs que até hoje revive as dores e amores de Tree Hill.

Com trilha sonora marcante, personagens cativantes e temas emocionais, One Tree Hill continua sendo uma queridinha nostálgica.

2. Sons of Anarchy (2008–2014)



Cheia de intensidade, traições e reviravoltas, a história do clube de motoqueiros fora da lei liderado por Jax Teller ganhou o respeito da crítica e uma base fiel de fãs.

Mesmo com atuações poderosas e uma narrativa ousada, a série foi amplamente ignorada nas principais categorias do Emmy — o que até hoje é visto como uma grande injustiça.

3. The Leftovers (2014–2017)



Embora seja cultuada por muitos como uma das melhores séries da década, The Leftovers teve pouquíssimo reconhecimento nas premiações.

Criada por Damon Lindelof, a série explora o luto, a fé e o inexplicável com profundidade e originalidade — o tipo de produção que vira tesouro entre quem busca algo além do comum.

4. BoJack Horseman (2014–2020)



Uma animação sobre um cavalo depressivo de Hollywood? Parece piada, mas a série da Netflix foi muito além disso.

BoJack Horseman abordou temas como saúde mental, vício, trauma e fama de forma surpreendente, misturando comédia ácida com momentos profundos. Mesmo aclamada, jamais ganhou um Emmy principal — o que gerou revolta entre os fãs.

Nem sempre os prêmios refletem o impacto cultural ou o carinho do público. Essas quatro séries podem não ter subido ao palco para receber uma estatueta, mas com certeza subiram no pódio dos nossos corações.

