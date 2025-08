As séries mais injustiçadas da última década, segundo os fãs

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Diversas séries com roteiros inteligentes, atuações sólidas e propostas originais acabaram sendo canceladas antes da hora ou passando despercebidas

Clique aqui e escute a matéria

Nem sempre qualidade anda de mãos dadas com audiência.

Ao longo dos últimos anos, diversas séries com roteiros inteligentes, atuações sólidas e propostas originais acabaram sendo canceladas antes da hora ou passando despercebidas pelo grande público.

O tempo, no entanto, tem sido generoso com algumas delas, que hoje são cultuadas por fãs inconformados com o pouco reconhecimento que receberam.

A seguir, listamos algumas das séries mais injustiçadas da última década — segundo quem viu e não consegue entender por que elas não fizeram mais sucesso.

1. "The OA" (Netflix)



Uma das séries mais comentadas entre os injustiçados da década, The OA foi cancelada após sua segunda temporada, mesmo com uma legião de fãs apaixonados.

Com uma narrativa que mistura ficção científica, espiritualidade e experiências de quase morte, a série criada por Brit Marling conquistou um público fiel — e deixou todos com muitas perguntas sem resposta.

2. "Hannibal" (NBC / Globoplay)



Apesar de contar com a crítica a seu favor e atuações aclamadas de Mads Mikkelsen e Hugh Dancy, Hannibal teve uma trajetória instável em termos de audiência.

A série mergulha profundamente na mente do assassino canibal mais famoso da ficção, com uma estética sofisticada e roteiro provocativo.

Cancelada na terceira temporada, continua sendo celebrada por quem a descobriu depois.

3. "Mindhunter" (Netflix)



Produzida por David Fincher, Mindhunter foi uma das produções mais elogiadas da Netflix, ao retratar a criação da unidade de análise comportamental do FBI.

Com ritmo mais lento e foco psicológico, a série não atingiu o hype de outros sucessos da plataforma, mas quem assistiu garante: poucas foram tão bem construídas.

A pausa indefinida (ou cancelamento não oficial) foi recebida com indignação pelos fãs.

4. "Counterpart" (Starz)



Pouco conhecida no Brasil, Counterpart traz J.K. Simmons em um papel duplo impecável, em uma história que mistura espionagem, universos paralelos e dilemas morais.

Apesar da qualidade técnica e narrativa, a série foi cancelada após duas temporadas, deixando um vazio para os fãs de ficção científica mais densa e cerebral.

5. "The Leftovers" (HBO / Max)



Embora tenha conquistado prestígio com o tempo, The Leftovers não teve o reconhecimento merecido durante sua exibição.

Criada por Damon Lindelof (de Lost), a trama parte de um evento sobrenatural — 2% da população mundial desaparece — para explorar questões existenciais, fé e luto. É uma série profunda, difícil de rotular e que mexe com o emocional de quem se permite mergulhar nela.

6. "Patriot" (Prime Video)



Quase um segredo bem guardado da Amazon, Patriot é uma comédia dramática sobre um agente secreto que odeia seu trabalho, toca folk deprimente e se enrola em missões desastrosas.

O humor ácido e a abordagem não convencional renderam elogios da crítica, mas a audiência baixa impediu a série de ganhar o espaço que merecia.

7. "Station Eleven" (HBO Max)



Lançada durante a pandemia, Station Eleven foi subestimada por parecer “mais uma série pós-apocalíptica”, mas é muito mais do que isso.

Com uma narrativa poética e não linear, explora como a arte e as conexões humanas sobrevivem mesmo em um mundo devastado.

Pouco assistida, mas extremamente elogiada por quem viu, é uma obra que emociona com sutileza.

Assine o Amazon Prime e desbloqueie um mundão de vantagens!

Frete GRÁTIS sem valor mínimo



Acesso ao Prime Video com séries, filmes e esportes ao vivo



Ofertas exclusivas para membros



Amazon Music, Prime Reading e muito mais!

Teste grátis por 30 dias!

https://amzn.to/4lkpDcf

Depois, só R$19,90/mês ou 12x de R$13,90 no plano anual. Pode pagar com cartão, débito ou Pix — e cancelar quando quiser!

Vem ser Prime!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.