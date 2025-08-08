4 doramas sobre amor não correspondido
Existem diversos doramas que falam sobre o amor não correspondido. Separamos uma listinha com as melhores produções para você maratonar!
Clique aqui e escute a matéria
Está gostando de acompanhar os famosos doramas?
Selecionamos uma listinha com produções sobre amor não correspondido que você não pode perder.
Prepare a pipoca e também o coração para maratonar esses títulos incríveis!
Doramas sobre amor não correspondido
1. Backstreet Rookie
Sinopse:
Uma garota de temperamento forte e um gerente atrapalhado administram uma loja de conveniência.
Onde assistir: Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
2. Os Herdeiros
Sinopse:
Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.
Onde assistir: Netflix.
3. Vinte e Cinco, Vinte e Um
Sinopse:
Em uma época de crise financeira, o sonho de Na Hee-do de se tornar uma grande esgrimista é ameaçado, mas a garota não desiste e luta para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ela descobre o amor junto com o Back Yi-jin.
Onde assistir: Netflix.
- Veja também: 4 doramas incríveis sobre amor à primeira vista
4. Itaewon Class
Sinopse:
Em um animado bairro de Seul, um ex-presidiário e seus amigos precisam encarar uma concorrência poderosa para concretizar o sonho de ter um bar de rua.
Onde assistir: Netflix.