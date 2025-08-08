fechar
Doramas | Notícia

4 doramas sobre amor não correspondido

Existem diversos doramas que falam sobre o amor não correspondido. Separamos uma listinha com as melhores produções para você maratonar!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 08/08/2025 às 8:01
Imagem do dorama "Backstreet Rookie"
Imagem do dorama "Backstreet Rookie" - Reprodução/ Netflix

Doramas sobre amor não correspondido

1. Backstreet Rookie

Sinopse:

Uma garota de temperamento forte e um gerente atrapalhado administram uma loja de conveniência.

Onde assistir: Netflix.

2. Os Herdeiros

Sinopse:

Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.

Onde assistir: Netflix.

3. Vinte e Cinco, Vinte e Um

Sinopse:

Em uma época de crise financeira, o sonho de Na Hee-do de se tornar uma grande esgrimista é ameaçado, mas a garota não desiste e luta para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ela descobre o amor junto com o Back Yi-jin.

Onde assistir: Netflix.

4. Itaewon Class

Sinopse:

Em um animado bairro de Seul, um ex-presidiário e seus amigos precisam encarar uma concorrência poderosa para concretizar o sonho de ter um bar de rua.

Onde assistir: Netflix.

