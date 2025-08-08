4 doramas sobre amor não correspondido

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Existem diversos doramas que falam sobre o amor não correspondido. Separamos uma listinha com as melhores produções para você maratonar!

Está gostando de acompanhar os famosos doramas?

Selecionamos uma listinha com produções sobre amor não correspondido que você não pode perder.

Prepare a pipoca e também o coração para maratonar esses títulos incríveis!

Doramas sobre amor não correspondido

Imagem do dorama "Backstreet Rookie" - Reprodução/ Netflix

1. Backstreet Rookie

Sinopse:

Uma garota de temperamento forte e um gerente atrapalhado administram uma loja de conveniência.

Onde assistir: Netflix.

2. Os Herdeiros

Sinopse:

Alunos de uma escola de elite aprendem sobre o amor enquanto se preparam para a vida adulta.

Onde assistir: Netflix.

3. Vinte e Cinco, Vinte e Um

Sinopse:

Em uma época de crise financeira, o sonho de Na Hee-do de se tornar uma grande esgrimista é ameaçado, mas a garota não desiste e luta para alcançar seus objetivos. Ao mesmo tempo, ela descobre o amor junto com o Back Yi-jin.

Onde assistir: Netflix.

4. Itaewon Class

Sinopse:

Em um animado bairro de Seul, um ex-presidiário e seus amigos precisam encarar uma concorrência poderosa para concretizar o sonho de ter um bar de rua.

Onde assistir: Netflix.