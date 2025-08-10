5 doramas com protagonistas femininas fortes e inspiradoras!
Existem diversos doramas incríveis que apresentam protagonistas femininas fortes e com grande personalidade. Veja uma listinha com os melhores!
No mundo dos doramas, as protagonistas femininas sempre acabam chamando mais atenção.
A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas incríveis para você se apaixonar.
Anote na sua listinha e não deixe de assistir esses títulos!
Doramas com protagonistas incríveis
1. Uma Advogada Extraordinária
Sinopse:
Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.
Onde assistir: Netflix.
2. Strong Girl Nam-soon
Sinopse:
De volta à Coreia em busca da sua família biológica, uma jovem dotada de força sobre-humana se envolve em um caso de tráfico de drogas e todo o seu poder é colocado à prova.
Onde assistir: Netflix.
3. Hwayugi
Sinopse:
Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.
Onde assistir: Netflix.
4. A Lição
Sinopse:
Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.
Onde assistir: Netflix.
5. My Name
Sinopse:
Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.
Onde assistir: Netflix.