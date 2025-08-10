fechar
5 doramas com protagonistas femininas fortes e inspiradoras!

Existem diversos doramas incríveis que apresentam protagonistas femininas fortes e com grande personalidade. Veja uma listinha com os melhores!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 10/08/2025 às 8:28
Imagem do dorama "Strong Girl Nam-soon"
Imagem do dorama "Strong Girl Nam-soon"

No mundo dos doramas, as protagonistas femininas sempre acabam chamando mais atenção.

A seguir, vamos apresentar algumas produções asiáticas incríveis para você se apaixonar.

Anote na sua listinha e não deixe de assistir esses títulos!

Doramas com protagonistas incríveis

Reprodução/ Netflix
Imagem do dorama "Strong Girl Nam-soon"

1. Uma Advogada Extraordinária

Sinopse:

Uma jovem autista brilhante é contratada por um grande escritório de advocacia. Ela possui um QI alto e uma memória impressionante, mas tem dificuldade com interações cotidianas.

Onde assistir: Netflix.

2. Strong Girl Nam-soon

Sinopse:

De volta à Coreia em busca da sua família biológica, uma jovem dotada de força sobre-humana se envolve em um caso de tráfico de drogas e todo o seu poder é colocado à prova.

Onde assistir: Netflix.

3. Hwayugi

Sinopse:

Um ser mítico luta para se tornar invencível, mas seu plano dá errado quando ele se vê nas mãos de uma garota capaz de ver criaturas sobrenaturais.

Onde assistir: Netflix.

4. A Lição

Sinopse:

Anos depois de ser vítima de terríveis atos de violência na escola, uma mulher coloca em prática um elaborado plano de vingança.

Onde assistir: Netflix.

5. My Name

Sinopse:

Uma mulher com sede de vingança se alia a um chefão da máfia para se vingar do homem que matou seu pai. Ela entra para a polícia na esperança de pegar o assassino, mas deve se manter fiel ao crime.

Onde assistir: Netflix.

