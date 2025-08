9 doramas incríveis no Disney+ que você precisa assistir hoje!

2. O Beijo do Destino Hong Yesool, a melhor executiva de contas da equipe de planejamento 1 da Zeu Ad, tem um segredo: ela consegue ver o futuro quando beija alguém. Um dia, depois que seus lábios acidentalmente tocam os lábios de seu chefe de equipe, Minhoo, ela se vê na cama com ele no futuro. Esta comédia romântica gira em torno de Yesool, cujo foco principal é seu trabalho.