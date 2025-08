4 doramas lançados em 2025 que passaram despercebidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ano de 2025 está recheado de produções asiáticas novas e incríveis.

Apesar disso, em meio a tanto sucesso, alguns títulos de qualidade acabaram passando despercebidos, ficando um pouco ofuscados.

Se você é daqueles que ama uma boa história, essa listinha é simplesmente perfeita para você.

A seguir, vamos apresentar doramas que passaram despercebidos, mas merecem uma chance. Veja agora!

Doramas novos que merecem atenção

Imagem do dorama "Meus Clientes Fantasmas" - Reprodução/ Netflix

1. Gatilho

Sinopse:

Depois que as armas ilegais se espalham pela Coreia do Sul, um policial determinado une forças com um misterioso parceiro para evitar que o caos domine o país.

Onde assistir: Netflix.

2. Gostinho de Amor

Sinopse:

Em busca do estrelato culinário, um herdeiro arrogante conhece uma chef discreta, mas teimosa, e se encanta com suas receitas. Seria o início de um romance improvável?

Onde assistir: Netflix.

3. Meus Clientes Fantasmas

Sinopse:

Após quase morrer em um acidente, o advogado trabalhista Noh Moo Jin ganha um dom inusitado: ele começa a ver fantasmas e precisa aceitar os casos deles para sobreviver.

Onde assistir: Netflix.

4. A Jogada da Vitória

Sinopse:

Com problemas na carreira, um ex-astro do rúgbi vira técnico do time de sua antiga escola. Nessa missão, ele encontra um propósito e o caminho para a redenção.

Onde assistir: Netflix.